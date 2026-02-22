Rutinműtétből lett tragédia: mind a négy végtagját amputálni kellett a fiatal fodrásznak

Egy egyszerű rutinműtét után fordult rémálommá egy fiatal, családalapításra készülő fodrász élete. A beavatkozást követően fertőzés alakult ki, amely rövid idő alatt életveszélyes állapothoz vezetett. A 15 éve sclerosis multiplexszel élő, de évek óta tünetmentes nő ma már a túlélésért és az újrakezdésért küzd – írja a Bors.

Rutinműtét után esett kómába a fiatal fodrász (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Rutinműtét után amputálni kellett a végtagjait a fiatal fodrásznak

A fiatal nő tavaly szeptemberben esett át nőgyógyászati rutinműtéten, miután a lombikprogram előtti vizsgálaton HPV-pozitív lett a tesztje. A beavatkozás után azonban erős hasi fájdalmak jelentkeztek, állapota folyamatosan romlott. Elmondása szerint hetekig hiába jelezte panaszait, mire komolyan vették, már súlyos fertőzés alakult ki a szervezetében.

A fertőzés miatt szervei sorra leálltak, méhét el kellett távolítani, majd kómába került.

Nyolc napig nem tért magához, az orvosok alig egy százalék esélyt adtak a túlélésére. A keringés fenntartásához alkalmazott gyógyszerek miatt végtagjai nem kaptak elegendő vért, állapotuk visszafordíthatatlanná vált.

Amikor felébredt, közölték vele: az élete megmentéséhez amputálni kell mindkét lábát és kezét. Az amputáción már túl van, és bár soha nem lehet gyermeke, valamint hivatását sem folytathatja, igyekszik megőrizni derűjét. Rehabilitációra készül, és abban bízik, hogy egyszer robotkézzel újra dolgozhat.

Élek, és amíg van élet, remény is van

– mondta.

