Saras, szaharai eső közeleg Magyarország felé – videó

A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső.

Szaharai por okozhatja a saras esőt

Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

A HungaroMet Zrt. látványos animációval mutatja, hogyan érkezik a szaharai por hazánkba.

