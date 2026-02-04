Saras, szaharai eső közeleg Magyarország felé – videó

Folytatódik a nedves, enyhe levegő utánpótlása a Kárpát-medencébe. Szaharai eredetű por is érkezik, legnagyobb koncentrációban szerda délután, így saras eső is lehet– írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső.
Szaharai por eredményezi a saras esőt
A HungaroMet Zrt. látványos animációval mutatja, hogyan érkezik a szaharai por hazánkba.
