Nagyszabású háborúra készül a NATO Oroszországgal

Súlyos büntetést kapott a fővárosi Antifa-támadás transzgender aktivistája

Saras, szaharai eső közeleg Magyarország felé – videó

Folytatódik a nedves, enyhe levegő utánpótlása a Kárpát-medencébe. Szaharai eredetű por is érkezik, legnagyobb koncentrációban szerda délután, így saras eső is lehet– írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.
A tájékoztatás szerint szerdán többfelé várható saras eső, majd estétől átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de csütörtökön még elszórtan előfordulhat gyenge eső, záporeső. 

Szaharai por okozhatja a saras esőt – Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash
Szaharai por okozhatja a saras esőt
Fotó: Daria Nepriakhina 🇺🇦 / Unsplash

Szaharai por eredményezi a saras esőt

A HungaroMet Zrt. látványos animációval mutatja, hogyan érkezik a szaharai por hazánkba. 

