Gyorsan terjed a halálos kór, hazánkban is korlátozások léptek életbe

Az afrikai sertéspestis gyors terjedése miatt Somogyban több vadgazdálkodási területet is zárlat alá helyeztek. A cél a házi sertések megóvása és a gazdasági károk minimalizálása – írja a Sonline.
Az országos főállatorvos legfrissebb határozata alapján jelentősen kibővítették a fertőzött és magas kockázatú területek listáját. Bár a somogyi házisertés-állomány egyelőre mentes a vírustól, a vadon élő vaddisznók gyors terjedése közvetlen fenyegetést jelent a helyi gazdák számára is.
Baranya megyében az elmúlt hetekben a sertéspestis leginkább a vadállományt érintette: a megbetegedések több mint fele elhullott vaddisznókból származott. A vírus a nagy vadsűrűség miatt észak és nyugat felé is terjed, ezért Somogyban öt vadgazdálkodási egységet fertőzötté, tizenhatot pedig magas kockázatúvá minősítettek. A fertőzött területek közé tartozik többek között Barcs, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Lakócsa.
A hatóságok a mozgás megfékezésére az M60-as és M6-os autópályák vadátjáróit is lezárták, ezzel lassítva a fertőzött vaddisznók terjedését.
Vadászati szabályok: védekezés a sertéspestis ellen
Az országos főállatorvos új intézkedései nemcsak az állattartókat, hanem a vadászokat is érintik. A fertőzött és szigorúan korlátozott területeken a vaddisznó társas vadászata teljesen tilos, míg az egyéni vadászat csak speciális járványvédelmi képzést teljesített és sikeres vizsgát tett vadászok számára engedélyezett.
A kilőtt vaddisznókból kötelező mintát venni és laborba küldeni, így a vadászat már nemcsak hobbi, hanem járványvédelmi feladat is.
