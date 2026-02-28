Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor fontos bejelentést tett Százhalombattáról

Olvasta?

A magyarok 72 százaléka elítéli a Barátság kőolajvezeték leállítását

afrikai sertéspestis

Gyorsan terjed a halálos kór, hazánkban is korlátozások léptek életbe

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Riasztó hírek érkeznek a déli határszéltől: Somogyban drámai gyorsasággal terjed a fertőzés, ami komoly fenyegetést jelent a házisertés-állományra. Az afrikai sertéspestis miatt több vadgazdálkodási egységet is zárlat alá helyeztek, a hatóságok célja a járvány megfékezése és a gazdasági károk minimalizálása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
afrikai sertéspestisvaddisznózárlat

Az afrikai sertéspestis gyors terjedése miatt Somogyban több vadgazdálkodási területet is zárlat alá helyeztek. A cél a házi sertések megóvása és a gazdasági károk minimalizálása – írja a Sonline

Az afrikai sertéspestis gyors terjedése miatt Somogyban több vadgazdálkodási területet is zárlat alá helyeztek.
Az afrikai sertéspestis gyors terjedése miatt Somogyban több vadgazdálkodási területet is zárlat alá helyeztek. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Az országos főállatorvos legfrissebb határozata alapján jelentősen kibővítették a fertőzött és magas kockázatú területek listáját. Bár a somogyi házisertés-állomány egyelőre mentes a vírustól, a vadon élő vaddisznók gyors terjedése közvetlen fenyegetést jelent a helyi gazdák számára is. 

Baranya megyében az elmúlt hetekben a sertéspestis leginkább a vadállományt érintette: a megbetegedések több mint fele elhullott vaddisznókból származott. A vírus a nagy vadsűrűség miatt észak és nyugat felé is terjed, ezért Somogyban öt vadgazdálkodási egységet fertőzötté, tizenhatot pedig magas kockázatúvá minősítettek. A fertőzött területek közé tartozik többek között Barcs, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Lakócsa. 

A hatóságok a mozgás megfékezésére az M60-as és M6-os autópályák vadátjáróit is lezárták, ezzel lassítva a fertőzött vaddisznók terjedését. 

Vadászati szabályok: védekezés a sertéspestis ellen 

Az országos főállatorvos új intézkedései nemcsak az állattartókat, hanem a vadászokat is érintik. A fertőzött és szigorúan korlátozott területeken a vaddisznó társas vadászata teljesen tilos, míg az egyéni vadászat csak speciális járványvédelmi képzést teljesített és sikeres vizsgát tett vadászok számára engedélyezett. 

A kilőtt vaddisznókból kötelező mintát venni és laborba küldeni, így a vadászat már nemcsak hobbi, hanem járványvédelmi feladat is.  

300 növényfaj kerülhet veszélybe – már a határainknál jár a kártevő

Az aranyszínű sárgaság után újabb fenyegetés árnyékolja be a gazdák mindennapjait. A japán cserebogár megjelenése komoly veszélyt jelent a szőlő- és gyümölcstermesztésre, különösen a déli határ mentén fekvő térségekben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!