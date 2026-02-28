Gyorsan terjed a halálos kór, hazánkban is korlátozások léptek életbe

Az afrikai sertéspestis gyors terjedése miatt Somogyban több vadgazdálkodási területet is zárlat alá helyeztek. A cél a házi sertések megóvása és a gazdasági károk minimalizálása – írja a Sonline.

Fotó: Unsplash

Az országos főállatorvos legfrissebb határozata alapján jelentősen kibővítették a fertőzött és magas kockázatú területek listáját. Bár a somogyi házisertés-állomány egyelőre mentes a vírustól, a vadon élő vaddisznók gyors terjedése közvetlen fenyegetést jelent a helyi gazdák számára is.

Baranya megyében az elmúlt hetekben a sertéspestis leginkább a vadállományt érintette: a megbetegedések több mint fele elhullott vaddisznókból származott. A vírus a nagy vadsűrűség miatt észak és nyugat felé is terjed, ezért Somogyban öt vadgazdálkodási egységet fertőzötté, tizenhatot pedig magas kockázatúvá minősítettek. A fertőzött területek közé tartozik többek között Barcs, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Istvándi és Lakócsa.

A hatóságok a mozgás megfékezésére az M60-as és M6-os autópályák vadátjáróit is lezárták, ezzel lassítva a fertőzött vaddisznók terjedését.

Vadászati szabályok: védekezés a sertéspestis ellen

Az országos főállatorvos új intézkedései nemcsak az állattartókat, hanem a vadászokat is érintik. A fertőzött és szigorúan korlátozott területeken a vaddisznó társas vadászata teljesen tilos, míg az egyéni vadászat csak speciális járványvédelmi képzést teljesített és sikeres vizsgát tett vadászok számára engedélyezett.

A kilőtt vaddisznókból kötelező mintát venni és laborba küldeni, így a vadászat már nemcsak hobbi, hanem járványvédelmi feladat is.

