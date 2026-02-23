Ígéretes felfedezés: újabb Seuso-kincsek kerülhetnek elő

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum szakemberei a 2025-ös Seuso-projekt keretében olyan területet azonosítottak, amely akár a még feltáratlan kincsdarabok nyomára is vezethet. A vizsgálatok középpontjában a Tác melletti Gorsium Régészeti Park és annak tágabb környezete áll, egészen a Balaton térségéig. A kutatás célja annak bizonyítása, hogy a késő római korban élt, rendkívül tehetős Seuso valóban ezen a vidéken élhetett, és páratlan értékű ezüstkincsei is innen származhatnak. A hajdani római központ, Gorsium, az egykori Sárvíz mentén terült el, és a szakemberek szerint ma is számos feltáratlan titkot rejt - írja a Veol.
Bővülhet a Seuso-kincs gyűjteménye
Kovács Loránd Olivér, a múzeum szakmai igazgatója és a projekt vezetője elmondta: egy korábban már ismert, de eddig kisebb jelentőségűnek gondolt lelőhely került ismét a figyelem középpontjába az egykori Sárvíz nyugati partján. A terület rálátást biztosít a korábbi Seuso-ásatások helyszínére is. Az előzetes vizsgálatok alapján elképzelhető, hogy a föld alatt egy kiterjedt villagazdaság maradványai húzódnak – egy olyan birtoké, amely méretében és gazdagságában megfelelhet Seuso feltételezett társadalmi rangjának. A kutatás egy mintegy 40 kilométer hosszú és 2 kilométer széles sávot érint, de nem kizárt, hogy a vizsgált terület ennél is nagyobb lesz. A régészek nem csupán egyetlen épület nyomait keresik, hanem a hozzá kapcsolódó gazdasági egységekét is.
Fekete Fruzsina irányításával önkéntesek tucatjai végzik a teljes körű terepbejárást, amelynek során felszíni épületmaradványokat, habarcsdarabokat, cserepeket és más, emberi tevékenységre utaló nyomokat gyűjtenek.
Három korábban vizsgált helyszínről már kiderült, hogy méretük alapján aligha szolgálhattak volna rejtekhelyül a menekülő Seuso kincseinek. A most azonosított negyedik terület azonban jóval ígéretesebbnek tűnik. Ha a gyanú beigazolódik, geofizikai vizsgálatok következhetnek, és akár még az idei évben megkezdődhet a feltárás. A Seuso-kincs a magyar történelem egyik legrejtélyesebb műtárgyegyüttese. A több mint 1600 éves ezüstlelet sorsa gyilkossággal, csempészettel és nemzetközi titkosszolgálati szálakkal fonódott össze. A feltételezett megtalálót, Sümegh Józsefet 1980 telén holtan találták egy kőszárhegyi pincében; halálának körülményei mindmáig tisztázatlanok. Bár a jelenleg ismert, 14 darabból álló kollekció a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteményének féltve őrzött része, sok jel utal arra, hogy az eredeti leletegyüttes ennél nagyobb lehetett.
A kutatók számára különös jelentőséggel bír a Balaton neve is. A szabadbattyáni római villához és a „Pelso” – a Balaton latin elnevezése – felirathoz többen döntő bizonyítékként tekintenek. A Somlyó-hegy térségében végzett korábbi ásatások, valamint a második világháború idején kialakított alagútrendszer tovább erősíti azt a feltételezést, hogy a kincs egy része ma is a föld mélyén rejtőzhet. A kérdés továbbra is nyitott: vajon ugyanannak a legendás kincsnek a hiányzó darabjai kerülhetnek elő, vagy a pannoniai ezüst története még további meglepetéseket tartogat? Amennyiben a jelenlegi feltételezések igazolódnak, a Balaton környéke ismét a nemzetközi érdeklődés középpontjába kerülhet. Korábban az Origo beszámolt arról, hogy meggyilkolták a Seuso-kincsek felfedezőjét, Sümegh Józsefet.