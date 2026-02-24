Simicskó István: A választás tétje, hogy kimaradunk-e a háborúból

Hírlevél
Rendkívüli

Fontos

Simicskó István

54 perce
Olvasási idő: 4 perc
Az április 12-i választás egyik legfontosabb kérdése, hogy Magyarország kimarad-e a háborúból, vagy belesodródik a konfliktusba – erről beszélt kedden Szentesen Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője.
Simicskó István

A volt honvédelmi miniszter Szabó István, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltjének lakossági fórumán vett részt. A sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a béke a boldogulás alapfeltétele, Magyarországnak pedig a biztonságot kell választania a jelenlegi, feszült nemzetközi helyzetben – írja a delmagyar.hu

Simicskó István és Szabó István sajtótájékoztató tartottak a lakossági fórum előtt – Fotó: Rosta Tibor / MTI Fotószerkesztőség
Simicskó István: Továbbra is veszélyes jelenség a migráció

Simicskó István szerint a mostani választás tétje a jövő. Úgy fogalmazott: a magyarok történelmi tapasztalata, hogy a háborúból jobb kimaradni, és a jelenlegi külpolitikai környezetben is a stabilitás és a biztonság az első.

A KDNP frakcióvezetője beszélt a migrációról is, amelyet továbbra is veszélyes jelenségnek nevezett. Kiemelte, hogy Magyarország a határkerítés megépítésével az Európai Unió külső határát védi, és célja a magyar állampolgárok biztonságának, valamint a keresztény értékrend megőrzése.

Simicskó István szerint a választópolgároknak arról is dönteniük kell, hogy fennmaradjon-e a rezsicsökkentés, vagy magasabb energiaárakkal kelljen számolni. Úgy véli, ez szintén a választás egyik kulcskérdése.

A fórumon szóba került az orosz–ukrán háború is, amely immár negyedik éve tart. A politikus arról beszélt, hogy a konfliktusnak nincs katonai megoldása, kizárólag tárgyalásos, diplomáciai úton lehet rendezni.

A KDNP frakcióvezetője bírálta az Európai Unió szankciós politikáját, valamint az Ukrajnának szánt pénzügyi támogatásokat is. Kérdésként vetette fel, hogy az ország mikor és milyen módon tudná visszafizetni a jelentős összegeket.

Simicskó István szerint a háború folytatása és az eszkaláció veszélye súlyos következményekkel járhat, ezért Magyarországnak a béke és a stabilitás mellett kell kitartania. Hozzátette: bízik abban, hogy a választók „a biztonságos utat” választják.

 

