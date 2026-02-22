Ritka kincs egy magyar garázsban: éveket kellett várni rá, ma már legenda

Nem restaurált, kiállításokra polírozott veteránról beszélünk, hanem olyan, szinte érintetlen időkapszuláról, amelynek minden csavarja, kárpitja és dokumentuma az eredeti korszak hangulatát őrzi. A Skoda története szorosan összefonódott egy fiatal pár szerelmével, közös indulásával és azzal a kitartással, amely öt évtizeden át nemcsak a házasságukat, hanem az autó állapotát is megőrizte – írja a SZOLJON.

Ötven éves lett a kőteleki Kiss Lászlóék Skoda S100-asa.

Fotó: Mészáros János/SZOLJON

Ötven év egy Skoda volánja mögött

A hetvenes években új autóhoz jutni kiváltság volt, amelyhez pénz mellett türelem és szerencse is kellett. A legnépszerűbb típusokra akár öt évet is várni kellett, miközben az előleget már jóval korábban be kellett fizetni. Egy fiatal, korán munkába álló férfi azonban időben felismerte egy kedvezőbb ajánlat lehetőségét.

Egy reklámszlogen öt literes fogyasztást és fél éven belüli átvételt ígért, ami akkoriban szinte hihetetlenül jól hangzott.

Az előleg befizetésekor három színt jelöltek meg, de az átvétel napján kiderült, hogy csak világoskékben érhető el az autó. Abban az időben nem volt szokás válogatni, így a döntés gyors volt, a kulcs pedig pillanatokon belül gazdára talált. Az autó azóta is eredeti alkatrészeivel, gyári fényezésével és a vásárláskor kapott tartozékokkal áll a garázsban. A család minden tankolást, olajcserét és műszaki vizsgát gondosan feljegyzett, így az elmúlt ötven év története pontosan követhető. A kilométeróra ma mintegy 138 ezer kilométert mutat, a farmotor pedig ma is egyetlen fordításra életre kel. A közelgő aranylakodalom évében könnyen lehet, hogy a hűséges négykerekű lesz az ünnepi kör díszes főszereplője.

1976-ban debütált a 120 GLS

A farmotoros Skoda igazi csúcsmodell, szenzációvá vált a maga idejében, amikor mindenki kíváncsi volt az új konstrukcióra. A különleges elrendezés és a modernnek számító műszaki megoldások miatt a típus komoly figyelmet kapott, és fontos mérföldkő lett a márka történetében.

Melyik típus volt a rendszerváltás sztárja?

A Skoda Favorit volt az 1989–90 körüli rendszerváltás egyik sztár autója, mert korszerű formatervezésével és praktikus, ötajtós kialakításával friss színt hozott a hazai piacra egy olyan időszakban, amikor a gyártók tömegesen modern modellre vágytak. A típus formáját az olasz Bertone stúdió tervezte, és a Favorit nagy érdeklődést váltott ki, mert semmiben sem hasonlított a korábbi, farmotoros Skodákra – így a hazai autópiac egyik meghatározó szereplőjévé vált.