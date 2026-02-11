Somfai László 1934-ben született Jászladányban. 1953-ban kezdte meg tanulmányait a Zeneművészeti Főiskola zenetudományi szakán, ahol 1958-ban szerzett zenetörténész-diplomát. Pályáját az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtáránál kezdte, majd 1963-tól a Magyar Tudományos Akadémia Bartók Archívumában dolgozott. 1972-ben kinevezték az archívum vezetőjévé, 2005-ig vezette az intézményt. 1968-tól tanított a Zeneművészeti Főiskolán, ahol 1980-ban egyetemi tanárrá nevezték ki – írta az MTI-nek eljuttatott közleményében az MTA.

Somfai László zenetörténész 91 évesen halt meg

Somfai László munkássága nemzetközileg is elismert volt

Somfai László Bartók Béla zenei hagyatékának és forrásainak, valamint Joseph Haydn munkásságának nemzetközileg elismert kutatója volt. Tagja volt a salzburgi Központi Mozart-kutató Intézetnek és a kölni Joseph Haydn Intézetnek. 1997-2002-ben a Nemzetközi Zenetudományi Társaság elnöke volt.

Levelező tagja volt az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémiának, valamint a Brit Akadémiának.

1995-ben az MTA levelező, 2004-ben pedig rendes tagjává választották. Munkásságát egyebek mellett Akadémiai Díjjal, valamint Erkel Ferenc-díjjal ismerték el. Zenetudományi munkásságáért, különös tekintettel nemzetközileg is elismert Haydn és Bartók publikációira 1999-ben Széchenyi-díjat kapott. 2015-ben a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Somfai László Bartókot emberként is példaképnek tartotta

Somfai László zenetörténész, 1969-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanáraként ténykedett. Meghatározó szerepe volt az itthoni zenetudósképzésben: 1997-től a zenetudományi PhD-program vezetője volt. Nemzetközileg elismert kutatási területei Haydn és Bartók zenéje és a zenei interpretáció. 1972-2005 között a Bartók Archívum vezetője volt. 2006-ban a Bartók-művek kritikai összkiadásán dolgozott.