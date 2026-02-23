Stohl András 59 évesen újra a csúcson van, pedig másfél évtizede a poklot is megjárta

Stohl András pályája a kilencvenes években indult, és gyorsan a magyar színjátszás élvonalába emelte. Erős, karizmatikus jelenléte miatt hamar főszerepeket kapott, legyen szó drámáról, vígjátékról vagy musicalről. Játszott Shakespeare- és Molnár Ferenc-darabokban, nagy sikerrel szerepelt a Hair, a Képzelt riport és a Padlás színpadi változataiban, de sokan televíziós sorozatokból, show-műsorokból, illetve a hatalmas botrányáról is ismerhetik a Jászai Mari-díjas színészt, aki pályafutása során a Katona József Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és a Centrál Színház társulatában is megfordult. Emellett a Class FM reggeli műsorának műsorvezetőjeként is ténykedett.

Stohl András 59 évesen ismét csúcsformában van

Fotó: TV2

Stohl András az egyik legismertebb magyar szinkronszínész

Stohl hangját szinte mindenki ismeri, még akkor is, ha nem tudja a nevét. Ő szólaltja meg többek között: Bruce Willist, Matt Damont, Hugh Grantet és Woody Harrelsont is számos filmben, de rengeteg hollywoodi akció- és kalandfilm főhősét szinkronizálta már. Karakteres orgánuma miatt az egyik legfoglalkoztatottabb magyar szinkronszínész.

A botrány, ami mindent megváltoztatott

2010-ben az egész országot megrázta a hír: Stohl András ittasan vezetett, balesetet okozott, és súlyosan megsérült egy másik autó utasa. Az ügyből hónapokig tartó médiaháború lett, a színész pedig a vádlottak padjára került.

2011-ben jogerősen börtönbüntetésre ítélték, amelyet le is töltött. A karrierje egyik pillanatról a másikra omlott össze, és sokan úgy hitték, soha nem térhet vissza.

Válások, újrakezdések, szerelmek

Magánélete legalább annyira viharos volt, mint a pályája. Három házasságon van túl, amiből öt gyermeke született. Első felesége Tordai Éva divattervező volt, akivel 1992-ben házasodtak össze, és 2003-ban váltak el. Közös gyermekeik Stohl Luca táncművész, műsorvezető és Stohl Rebeka.

Később a Nemzeti Színház egyik táncosnőjével élt együtt, akivel 2016-ban szakítottak. Közös gyermekeik Stohl Franciska és Stohl András Barnabás.

2016-tól élt együtt harmadik feleségével, Vicával, aki a Centrál Színház büféjét vezette. 2020-ban összeházasodtak. Közös gyermekük Stohl Bella Julianna. 2025-ben jelentették be válásukat. Stohl a viharos kapcsolatai miatt is rendszeresen szerepelt a címlapokon.