Stohl András 59 évesen újra a csúcson van, pedig másfél évtizede a poklot is megjárta

Stohl András pályája a kilencvenes években indult, és gyorsan a magyar színjátszás élvonalába emelte. Erős, karizmatikus jelenléte miatt hamar főszerepeket kapott, legyen szó drámáról, vígjátékról vagy musicalről. Játszott Shakespeare- és Molnár Ferenc-darabokban, nagy sikerrel szerepelt a Hair, a Képzelt riport és a Padlás színpadi változataiban, de sokan televíziós sorozatokból, show-műsorokból, illetve a hatalmas botrányáról is ismerhetik a Jászai Mari-díjas színészt, aki pályafutása során a Katona József Színház, a Nemzeti Színház, a Vígszínház és a Centrál Színház társulatában is megfordult. Emellett a Class FM reggeli műsorának műsorvezetőjeként is ténykedett.
Stohl András az egyik legismertebb magyar szinkronszínész
Stohl hangját szinte mindenki ismeri, még akkor is, ha nem tudja a nevét. Ő szólaltja meg többek között: Bruce Willist, Matt Damont, Hugh Grantet és Woody Harrelsont is számos filmben, de rengeteg hollywoodi akció- és kalandfilm főhősét szinkronizálta már. Karakteres orgánuma miatt az egyik legfoglalkoztatottabb magyar szinkronszínész.
A botrány, ami mindent megváltoztatott
2010-ben az egész országot megrázta a hír: Stohl András ittasan vezetett, balesetet okozott, és súlyosan megsérült egy másik autó utasa. Az ügyből hónapokig tartó médiaháború lett, a színész pedig a vádlottak padjára került.
2011-ben jogerősen börtönbüntetésre ítélték, amelyet le is töltött. A karrierje egyik pillanatról a másikra omlott össze, és sokan úgy hitték, soha nem térhet vissza.
Válások, újrakezdések, szerelmek
Magánélete legalább annyira viharos volt, mint a pályája. Három házasságon van túl, amiből öt gyermeke született. Első felesége Tordai Éva divattervező volt, akivel 1992-ben házasodtak össze, és 2003-ban váltak el. Közös gyermekeik Stohl Luca táncművész, műsorvezető és Stohl Rebeka.
Később a Nemzeti Színház egyik táncosnőjével élt együtt, akivel 2016-ban szakítottak. Közös gyermekeik Stohl Franciska és Stohl András Barnabás.
2016-tól élt együtt harmadik feleségével, Vicával, aki a Centrál Színház büféjét vezette. 2020-ban összeházasodtak. Közös gyermekük Stohl Bella Julianna. 2025-ben jelentették be válásukat. Stohl a viharos kapcsolatai miatt is rendszeresen szerepelt a címlapokon.
Számos tévéműsorban szerepelt, de A Nagy Ő volt a csúcs
Stohl Andrást a botránya után először az RTL rehabilitálta, majd később átigazolt a TV2-höz, ahol a showműsorok mellett vetélkedőkben és tévés sorozatokban is szerepelt. A népszerűségének igen jót tett, hogy elvállalta A Nagy Ő főszerepét. A műsorban egy egész ország figyelte, hogyan próbálja három válás után újra megtalálni a szerelmet. Sokan kritizálták, hogy kis híján egy pornós mellett tette le a voksát, ám végül a korban hozzá illő Kiss Krisztát választotta, akivel a műsor óta is együtt van.
Ma tapasztalt, megtört, de erős
Stohl András ma napig nagyon aktív, színházban, tévében és szinkronstúdióban is dolgozik. Saját bevallása szerint a börtön és a botrányok megtanították arra, mi az igazán fontos az életben. Egy olyan ember, aki elbukott, felállt, és újra elindult.
Gyávának kiáltották ki Stohl Andrást – így válaszolt a kritikákra
Hatalmas balhé és elképesztő fordulat után péntek este eldőlt minden a TV2 stúdiójában. A Nagy Ő fináléjában Stohl András végül Kiss Krisztának adta az utolsó rózsát, majd őszintén beszélt döntéséről, a legkellemetlenebb pillanatokról és arról is, ki a legfontosabb nő az életében.
Kiderült, ezért vállalta el A Nagy Őt Stohl András
A Nagy Ő sztárja őszintén vallott a műsor kihívásairól. Stohl András bevallotta, számára fontos, hogy valaki szeresse, és ez vezette ahhoz is, hogy elvállalja a műsort.