Erre várt mindenki! Elcsattant az első csók a Nagy Őben

Stohl András A Nagy Ő villájában egy privát, jacuzzis randin került közelebb Kiara Lordhoz: pezsgő, eper és meghitt hangulat teremtette meg azt a pillanatot, amely végül érzéki csókban csúcsosodott ki – írj a Blikk.

Stohl András és Kiara Lord között elcsattant az első csók A Nagy Ő villájában Fotó: SztárTitkok / YouTube / képkivágás

Stohl András iránti vonzalom a csók után mélyült el

Kiara Lord szerint a csók kulcskérdés egy kapcsolatban: számára sokkal intimebb, mint bármilyen testi közeledés. Úgy érzi, a csók után még inkább felkeltette az érdeklődését Stohl András, és biztos benne, hogy több szinten is működhet köztük az összhang.

Így csábít Kiara

A versenyző elárulta: ösztönösen csábít — hangszínnel, beszédtempóval, finom testbeszéddel. Hisz abban, hogy a kevesebb több: egyszerre csak egy hangsúlyos részlet, erős szemkontaktus és valódi figyelem a férfi felé.

Tapintható kémia a villában

A privát randit Kiara kezdeményezte, amelyhez Lékai-Kiss Ramóna segítségét kérte. A kémia az első perctől működött, így nem meglepő, hogy ő jutott el elsőként ehhez a mérföldkőhöz Stohl András oldalán.

