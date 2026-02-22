Stohl András hálószobatitkokat árult el

A szjnész elmondta, hogy a műsort még szeptemberben vették fel, de februárig titokban kellett tartaniuk a románcot Krisztával, ami külön izgalmat adott a találkozásoknak. Stohl András szerint most jön az igazi próbatétel, hiszen eddig a bujkálás és a tiltott találkák adták a kapcsolat pikantériáját – írja a Blikk.

Meglepő részleteket mesélt Stohl András a Nagy Ő forgatásáról.

Stohl András kulisszatitkokat árult el

A színész arról is lerántotta a leplet, mennyire volt megrendezett a reality világa. Kiderült, hogy teljesen el volt szeparálva a lányoktól, külön hálószobában aludt, és még egy szerkesztő is „őrizte” az ajtaját.

Kamerán kívül semmiféle találkozás nem történt, kizárólag akkor beszélhettek, amikor forgott a kamera.

Azt állítja, egyetlen versenyzőről sem tudott előre semmit, még az olyan meglepetésnevekről sem, mint Kiara Lord. A randevúk programjai részben egyeztetve voltak, hiszen mint főszereplő, javasolhatott számára kedves elfoglaltságokat, például lövészetet vagy erdei programokat. Az azonban nem volt előre leosztva, hogy melyik lány jut el ezekre a randikra, így a döntés valóban az ő kezében maradt. Most, hogy a nyilvánosság előtt is vállalhatják a kapcsolatukat Krisztával, az a kérdés, vajon a reflektorfényben is működik-e majd a Nagy Ő-ben szövődött szerelem.

Kiara Lord nem tudja lenyelni a vereséget

Kiara Lord kemény kritikát fogalmazott meg Stohl András felé A Nagy Ő fináléja után, miután nem őt választotta győztesnek, és úgy érezte, András inkább biztonsági döntést hozott, nem a valódi érzelmei vezérelték. Egy durva kijelentésével Krisztát is megbánthatta.

Kiara Lord már a felnőttfilmezésnek is kész hátat fordítani

Kiara Lord bejelentette: véget vet felnőttfilmes karrierjének és ezzel lezárja a múltját, új irányba szeretne tovább lépni. Elmondta, hogy meglepte a A Nagy Ő nagy nézettsége és az is, hogy még olyanok is beszéltek róla, akik egyébként nem nézték a műsort, miközben kritikákat is kapott amiatt, hogy egy pornószínésznő főműsoridőben szerepel.