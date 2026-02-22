Hírlevél
sulyok tamás

A magyar államfő is ott lesz a XXV. Téli Olimpia záróünnepségén

23 perce
Olvasási idő: 2 perc
Magyarország köztársasági elnöke is részt vesz a XXV. Téli Olimpia záróünnepségén. Dr. Sulyok Tamást házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri a veronai Arénában rendezett eseményre.
sulyok tamásolimpiatéli olimpia

Dr. Sulyok Tamás részt vesz a milánói–cortinai téli olimpia záróünnepségén, Veronában.

Budapest, 2026. január 24. Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat eskütételén a Sándor-palotában 2026. január 24-én.
Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat eskütételén a Sándor-palotában 2026. január 24-én – Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Feleségével együtt vesz részt a téli olimpia záróünnepségén Dr. Sulyok Tamás államfő

A köztársasági elnököt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri a veronai Arénában rendezett eseményre. Az államfő a nemzetközi olimpiai mozgalom meghívására Magyarország képviseletében jelen volt az olimpia milánói megnyitóünnepségén is, ellátogatott az olimpiai faluba, találkozott a magyar csapat tagjaival, és megtekintette a magyar érdekeltségű, 10+10 km-es férfisíatlon-versenyt. Mindezeket megelőzően a Sándor-palota adott otthont az olimpiára kiutazó magyar csapat ünnepélyes fogadalomtételének.

 

