A magyar államfő is ott lesz a XXV. Téli Olimpia záróünnepségén

Magyarország köztársasági elnöke is részt vesz a XXV. Téli Olimpia záróünnepségén. Dr. Sulyok Tamást házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri a veronai Arénában rendezett eseményre.
Dr. Sulyok Tamás részt vesz a milánói–cortinai téli olimpia záróünnepségén, Veronában.
Feleségével együtt vesz részt a téli olimpia záróünnepségén Dr. Sulyok Tamás államfő
A köztársasági elnököt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri a veronai Arénában rendezett eseményre. Az államfő a nemzetközi olimpiai mozgalom meghívására Magyarország képviseletében jelen volt az olimpia milánói megnyitóünnepségén is, ellátogatott az olimpiai faluba, találkozott a magyar csapat tagjaival, és megtekintette a magyar érdekeltségű, 10+10 km-es férfisíatlon-versenyt. Mindezeket megelőzően a Sándor-palota adott otthont az olimpiára kiutazó magyar csapat ünnepélyes fogadalomtételének.
