A magyar államfő is ott lesz a XXV. Téli Olimpia záróünnepségén

Dr. Sulyok Tamás részt vesz a milánói–cortinai téli olimpia záróünnepségén, Veronában.

Sulyok Tamás köztársasági elnök beszédet mond a február 6-án kezdődő milánói-cortinai téli olimpiára utazó magyar csapat eskütételén a Sándor-palotában 2026. január 24-én – Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Feleségével együtt vesz részt a téli olimpia záróünnepségén Dr. Sulyok Tamás államfő

A köztársasági elnököt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri a veronai Arénában rendezett eseményre. Az államfő a nemzetközi olimpiai mozgalom meghívására Magyarország képviseletében jelen volt az olimpia milánói megnyitóünnepségén is, ellátogatott az olimpiai faluba, találkozott a magyar csapat tagjaival, és megtekintette a magyar érdekeltségű, 10+10 km-es férfisíatlon-versenyt. Mindezeket megelőzően a Sándor-palota adott otthont az olimpiára kiutazó magyar csapat ünnepélyes fogadalomtételének.