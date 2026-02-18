Hírlevél
Szörnyűség történt a sümegi várban? Sűrű füst gomolygott az épület fölött

Sűrű füst gomolygott a falak között, a látvány pedig sokakat megrémített. A sümegi vár környékén élők közül többen attól tartottak, hogy tűz ütött ki a történelmi épületben.
A sümegi vár egyes részeit valóban sűrű füst lepte el, ami első pillantásra katasztrófának tűnhetett. A különös fények és a gomolygó füst miatt sokan aggódva figyelték, mi történik a falak között.

A sümegi vár területén filmforgatás zajlott, a látványos füsthatások okozták az aggodalmat.
Fotó: Facebook/Csodálatos Sümeg

Miért volt hatalmas füst a sümegi vár területén?

Aggodalomra végül semmi ok nem volt: nem tűzeset történt, hanem filmforgatás zajlott a helyszínen – írja a Veol cikke. A látványos füst- és fényhatásokat a felvételekhez használt technika okozta, ami a középkori környezetben különösen drámai hatást keltett.

A produkció részleteiről egyelőre nem árultak el hivatalos információkat, így az sem ismert, pontosan milyen témájú vagy műfajú alkotás készül a falak között. Az azonban szinte biztos, hogy a történelmi miliő és a vár monumentális megjelenése ideális forgatási helyszínt biztosít.

Amint további részletek derülnek ki a készülő filmről, beszámolunk róla.

 

