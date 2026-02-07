Egy rossz lépés és azonnal ugrik az ingyenes készpénzfelvétel

A jogszabályi módosítás értelmében az ingyenes keret összege automatikusan megemelkedett, ám ez nem jár alanyi jogon. A kedvezmény továbbra is csak azok számára érhető el, akik írásban nyilatkoztak erről a számlavezető bankjuknál. Jó hír ugyanakkor, hogy akik korábban már megtették ezt a nyilatkozatot a 150 ezer forintos limithez, azoknak nincs további teendőjük: a bankok automatikusan az új, 300 ezer forintos keretet alkalmazzák - írja a Teol.

Az új szabályozás szerint 300 ezer forintra nő a havi ingyenes készpénzfelvétel. A kép illusztráció.

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Figyeljünk a szabályokra, különben könnyen fizetőssé válhat az ingyenes készpénzfelvétel

Az egyik leggyakoribb félreértés, hogy az ingyenes készpénzfelvétel számlánként jár. Valójában a kedvezmény személyhez kötött, nem bankszámlához. Ez azt jelenti, hogy aki több banknál is vezet folyószámlát, csak egyetlen számlára kérheti az ingyenességet. Ha valaki nem arról a bankkártyáról vesz fel pénzt, amelyhez a nyilatkozat tartozik, a bank automatikusan felszámítja a szokásos tranzakciós díjakat. Éppen ezért érdemes ellenőrizni, hogy melyik számlához kapcsolódik a kedvezmény, mielőtt az ATM-hez lépnénk.

Nem mindegy, hol vesszük fel a pénzt

A havi 300 ezer forintos díjmentes keret három módon használható fel:

bármely magyarországi, forintalapú bankautomatából (ATM),

a Magyar Posta kijelölt POS-termináljain keresztül,

valamint havonta legfeljebb 40 ezer forint értékben vásárláskor, az úgynevezett cash-back szolgáltatással, azokban az üzletekben, ahol ez elérhető.

Fontos azonban tudni, hogy a bankfióki pénztári készpénzfelvétel továbbra is díjköteles. Aki az automaták helyett a banki pénztárt választja, tranzakciónként akár több ezer forintos költséggel is számolhat.

Két alkalommal vehetünk fel pénzt, aztán fizetni kell

Bár az összeg megduplázódott, az ingyenes készpénzfelvételek száma nem változott.

A havi 300 ezer forintot legfeljebb két tranzakcióval lehet díjmentesen felvenni.

Ráadásul az ATM-es és a postai készpénzfelvételek összeadódnak. Ha valaki például kétszer vesz fel kisebb összeget a postán, akkor a hónap hátralévő részében már csak díj ellenében használhatja az ATM-eket – még akkor is, ha a 300 ezer forintos keretet nem merítette ki teljesen. Összességében tehát az emelt limit valódi könnyítés lehet, de csak azok számára, akik tisztában vannak a szabályokkal. Egy rossz kártya, egy plusz próbálkozás – és az ingyenesség máris elúszik. Az Origo korábban arról írt, hogy új korszak nyílt a készpénzfelvételben – így alakul át Magyarország ATM-hálózata.