Így lopják el észrevétlenül az adatait – mutatjuk, hogyan állíthatja meg!

A személyazonosság-lopás napjaink egyik leggyorsabban terjedő online bűncselekménye, amely szorosan összefügg az adatlopás, az online csalás és az internetes átverések terjedésével. A csalók gyakran nem egyetlen nagy adatszivárgásra támaszkodnak, hanem különböző forrásokból – például adatbrókerektől – összegyűjtött személyes adatokból építik fel az áldozatok részletes profilját. Ez komoly kihívást jelent a digitális biztonság és az adatvédelem szempontjából - írja a Fox News.

A személyazonosság-lopás mögött sokszor adatbróker-oldalak állnak

Fotó: Unsplash

Hogyan történik a személyazonosság-lopás?

A folyamat általában nem egyik napról a másikra zajlik. A csalók apró információkat gyűjtenek össze, majd ezek segítségével hitelesnek tűnő kapcsolatfelvételeket kezdeményeznek. Gyakori módszer az adathalászat, amikor banknak vagy hivatalos szervnek álcázva próbálnak bizalmas adatokat kicsalni, de előfordul fiókfeltörés és telefonos megtévesztés is.

Hogyan szereznek adatokat a csalók adatbrókereken keresztül?

Az adatbrókerek nyilvános nyilvántartásokból, hűségprogramokból, alkalmazásokból és online vásárlásokból gyűjtenek adatokat. Ezek az információk legálisan kerülnek adatbázisokba, majd értékesítésre. A csalók ezeket felhasználva pontos képet kapnak egy személy életéről, kapcsolatairól és szokásairól, ami megkönnyíti a célzott átveréseket.

Milyen adatok kellenek a személyazonosság-lopáshoz?

A legtöbb esetben nincs szükség érzékeny okmányokra. Már az alábbi információk is elegendők lehetnek:

teljes név; korábbi és jelenlegi lakcím; telefonszám; e-mail-cím; családi kapcsolatokra utaló adatok.

Ezek segítségével a csalók képesek lehetnek fiókok visszaállítására vagy mások megtévesztésére.

Kik a leggyakoribb célpontjai az online csalásoknak?

Az online csalások célpontjai jellemzően azok, akiknek adatai hosszabb ideje elérhetők az interneten. Különösen veszélyeztetettek:

nyugdíjasok, stabil jövedelmük miatt;

családosok, akiknek több kapcsolati adatuk érhető el;

aktív közösségimédia-használók;

azok, akik ritkán frissítik biztonsági beállításaikat.

Hogyan lehet eltávolítani a személyes adatokat az internetről?

A személyes adatok csökkentése az egyik leghatékonyabb védekezési módszer, hiszen minél kevesebb információ érhető el rólunk az interneten, annál nehezebb dolguk van a csalóknak: érdemes egyenként felkeresni az adatbróker-oldalakat és törlési kérelmet benyújtani, átnézni és szigorítani a közösségi oldalak adatvédelmi beállításait, megszüntetni a már nem használt régi fiókokat, bekapcsolni mindenhol a kétlépcsős azonosítást, valamint megfontolni adateltávolító szolgáltatás igénybevételét, amely folyamatosan figyeli és csökkenti a nyilvánosan elérhető személyes adatokat.