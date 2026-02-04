Már azt hitték, örökre eltűnt – szenzációs lelet kerülhet Magyarországra

A szenzációs leletről tavaly májusban elsőként a FEOL-t értesítette Szebenyi István hadszíntérkutató, a Had- és Kultúrtörténeti Egyesület elnöke, aki társaival mindössze fél óra alatt bukkant rá az évtizedek óta keresett ládára.

A szenzációs leletet rejtő láda

Fotó: Had- és Kultúrtörténeti Egyesület

Meglepően jó állapotú a szenzációs lelet

Az iratanyag jelentőségét az is mutatja, hogy egykori őrzői úgy vélték: soha többé nem kerül elő. Bánó-Kacskovics Zoltán, a hadosztály egyik tisztje korábban úgy írt erről tévesen, hogy a dokumentumokat megtalálták, és egy-két héten belül megkezdődhet restaurálásuk.

Az 1. huszárhadosztály 1945 tavaszán, a szovjet csapatok Bécs elleni támadása elől harcolva hátrált Ausztria felé, majd az amerikai csapatok előtt tette le a fegyvert. A teljes iratanyagot ekkor rejtették el egy kastély parkjában.

A láda és tartalma meglepően jó állapotban vészelte át az eltelt 80 évet: a dokumentumokat gondosan összekötözve, légmentesen lezárva találták meg. Az iratok jelenleg osztrák megőrzés alatt állnak, azokat Lukas Michlmayr, Haag polgármestere adja majd át a magyar félnek, a hivatalos ceremóniára tavasszal kerül sor.

A hadtörténeti kincs restaurálása után felbecsülhetetlen értékű forrást jelent majd a magyar múlt feltárásában.

