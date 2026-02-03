Világsztárok és hazai kedvencek: itt vannak az új Sziget-fellépők – videó

A rendezvényt augusztus 11–15. között tartják, a szervezés pedig az utolsó hónapok bizonytalanságai után felgyorsult. A Sziget körüli kérdések ellenére a szervezők erős, műfajokon átívelő felhozatalt ígérnek – számolt be róla az Index.
Új nevek és nagy visszatérők a Sziget színpadain
A frissen bejelentett fellépők között ott van Zara Larsson, a Bring Me The Horizon, a Wolf Alice és Loyle Carner. Zara Larsson a Midnight Sun album sikere után látványos, nagy energiájú popshow-val érkezik.
A Bring Me The Horizon mára a kortárs rock egyik legnagyobb fesztiválheadlinere, stadionléptékű produkcióval.
A Wolf Alice korábban is kiemelkedő élményekkel távozott Budapestről, most a The Clearing korszakát hozzák el. Loyle Carner személyes és társadalmi témákat feldolgozó hiphopjával erősíti a programot. Az elektronikus vonalat Chet Faker és a Parcels képviseli a Revolut Színpadon. DJ-fronton érkezik többek között Richie Hawtin, Sara Landry, Argy, Nia Archives és Yousuke Yukimatsu. A techno, a drum and bass és a kísérletező elektronika egyaránt hangsúlyos szerepet kap.
A magyar fellépők között Beton.Hofi, az Analog Balaton, az Ivan & The Parazol és Mehringer is szerepel.
A szervezők hangsúlyozzák, hogy a fesztivál ereje nemcsak a sztárokban, hanem az egyedi atmoszférában rejlik. A jegyértékesítés bővült, elérhetőek a háromnapos bérletek, valamint februárban páros kedvezmény is lesz. A tulajdonosi és területhasználati viták rendezése után a rendezvény stabil alapokkal vág neki a 2026-os évnek.
Lecsengett a botrány a Sziget körül?
Korábban beszámoltunk róla, hogy politikai vita alakult ki a Sziget Fesztivál körül, miután a budapesti főpolgármester állítólag több százmilliós tartozást engedne el a szervezőknek, miközben nem volt garancia arra, hogy a rendezvényt idén valóban megtartják – ezt Szentkirályi Alexandra kritikaként fogalmazta meg.
Ezzel párhuzamosan Gerendai Károly, a Sziget alapítója politikai és üzleti háttéralkuk révén érte el a fesztivál támogatását, ami további kritikákat és kérdéseket szült.
Mégis tarol a Sziget?
A fesztivál körüli viták és tárgyalások végül oda vezettek, hogy Gerendai Károly visszatérhetett a szervezésbe, és a Sziget újra magyar kézben folytathatja a működését.
Az igazat megvallva, a késve indult szervezés miatt kevésbé bíztam abban, hogy sikerül majd igazán nagy neveket lekötni a 2026-os Szigetre. Azonban az eddigi listánkat összevetve a nemzetközi fesztiválszcéna kínálatával, úgy látom, hogy szerencsére a zenei felhozatalban is ott leszünk a legjobbak között
– indította a Sziget aktuális bejelentését Gerendai Károly.