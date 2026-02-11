Gyomorforgató látvány: megszólalt egy magyar hotel alkalmazottja

Durva titkok: egy négycsillagos szállodától a legtöbben tisztaságot, kényelmet és nyugalmat várnak. A vendégek frissen húzott ágyban alszanak, majd reggel egyszerűen becsukják maguk mögött az ajtót. Arról viszont kevesen gondolkodnak el, mi marad utánuk — és kinek kell mindezt eltakarítania. Egy vasi szobaasszony mesélt a vaol.hu-nak azokról az esetekről, amelyek élesen szembemennek a luxusról alkotott képpel.
Emberi ürülék a zuhanyzótálcában, vizelet az ágyban
Nem minden történet tragikus, de sok közülük komolyan próbára teszi az ember gyomrát és idegeit.
Előfordult, hogy egy vendég a zuhanyzót illemhelyként használta, majd mindent pontosan úgy hagyott maga után, ahogy volt.
Mindezt egy négycsillagos szállodában.
De nem ez volt a legmegdöbbentőbb. Több alkalommal is előfordult, hogy az egész ágyat vizelet borította: a matracot, az ágyneműt, mindent. A vendégek ennek ellenére mindent tagadtak, mintha semmi sem történt volna.
Az ilyen helyzetek nemcsak kellemetlenek, hanem lelkileg is rendkívül megterhelők
— árulta el a szobaasszony.
Szétdobált kotonok fogadták a szobaasszonyt
Akadnak olyan esetek is, amelyek inkább kínosak, mint tragikusak — de ettől még messze állnak az elegánstól. Egy átmulatott éjszaka után egy pár olyan nyomokat hagyott maga után, amelyekkel a dolgozó nem szívesen találkozott volna. A használt óvszereket mindenféle csomagolás vagy elrendezés nélkül hagyták az ágyon.
Takarítás közben a szobaasszony szó szerint belefutott a látványba — és az élménybe is. Ezek azok a pillanatok, amelyekről a vendégek sosem hallanak, mégis valakinek fel kell dolgoznia őket.
Spórolás felsőfokon, józan ész nélkül
És ott vannak a „praktikus” vendégek. Akiknek nem elég a félpanziós ellátás, ezért a mindössze 18 négyzetméteres szobába szendvicssütőt, kenyérpirítót, sőt még kávéfőzőt is magukkal hoznak. Mindezt úgy, hogy a szálloda étterme és bárja néhány lépésre található.
A szobaasszony szerint a legtöbb vendég soha nem gondol bele, mit hagy maga után — és kinek kell azt eltakarítania.
Mi nem ítélkezünk. Ez a munkánk. De vannak napok, amikor ezt emberileg nagyon nehéz elviselni.
– fogalmazott.
A legrosszabbul fizető szakmák a németeknél
A fodrász, a mosodai alkalmazott és a takarító a legrosszabbul fizetett szakmák Németországban – derült ki a hivatalos állami statisztikákból. Egy német karrier-tanácsadó böngészett a számok között és összeállította azt a tíz szakmát, amelyben a legkevesebbet lehet keresni.
Rejtett kamera a hotelszobában: saját szexvideóját találta meg a neten egy pár
Egy pár csak egy nyugodt estét akart eltölteni egy hotelszobában, de hetek múlva sokkoló felfedezést tettek az interneten. A rejtett kamera felvételei több ezer idegenhez jutottak el, akik élőben nézték a legintimebb pillanataikat.