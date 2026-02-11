Gyomorforgató látvány: megszólalt egy magyar hotel alkalmazottja

Durva titkok: egy négycsillagos szállodától a legtöbben tisztaságot, kényelmet és nyugalmat várnak. A vendégek frissen húzott ágyban alszanak, majd reggel egyszerűen becsukják maguk mögött az ajtót. Arról viszont kevesen gondolkodnak el, mi marad utánuk — és kinek kell mindezt eltakarítania. Egy vasi szobaasszony mesélt a vaol.hu-nak azokról az esetekről, amelyek élesen szembemennek a luxusról alkotott képpel.

Egy vasi szobaasszony szörnyű történeteket mesélt arról, milyen helyzetekkel találkozik munkája során Fotó: pexels.com/illusztráció

Emberi ürülék a zuhanyzótálcában, vizelet az ágyban

Nem minden történet tragikus, de sok közülük komolyan próbára teszi az ember gyomrát és idegeit.

Előfordult, hogy egy vendég a zuhanyzót illemhelyként használta, majd mindent pontosan úgy hagyott maga után, ahogy volt.

Mindezt egy négycsillagos szállodában.

De nem ez volt a legmegdöbbentőbb. Több alkalommal is előfordult, hogy az egész ágyat vizelet borította: a matracot, az ágyneműt, mindent. A vendégek ennek ellenére mindent tagadtak, mintha semmi sem történt volna.

Az ilyen helyzetek nemcsak kellemetlenek, hanem lelkileg is rendkívül megterhelők

— árulta el a szobaasszony.

Szétdobált kotonok fogadták a szobaasszonyt

Akadnak olyan esetek is, amelyek inkább kínosak, mint tragikusak — de ettől még messze állnak az elegánstól. Egy átmulatott éjszaka után egy pár olyan nyomokat hagyott maga után, amelyekkel a dolgozó nem szívesen találkozott volna. A használt óvszereket mindenféle csomagolás vagy elrendezés nélkül hagyták az ágyon.

Takarítás közben a szobaasszony szó szerint belefutott a látványba — és az élménybe is. Ezek azok a pillanatok, amelyekről a vendégek sosem hallanak, mégis valakinek fel kell dolgoznia őket.

Spórolás felsőfokon, józan ész nélkül

És ott vannak a „praktikus” vendégek. Akiknek nem elég a félpanziós ellátás, ezért a mindössze 18 négyzetméteres szobába szendvicssütőt, kenyérpirítót, sőt még kávéfőzőt is magukkal hoznak. Mindezt úgy, hogy a szálloda étterme és bárja néhány lépésre található.

A szobaasszony szerint a legtöbb vendég soha nem gondol bele, mit hagy maga után — és kinek kell azt eltakarítania.

Mi nem ítélkezünk. Ez a munkánk. De vannak napok, amikor ezt emberileg nagyon nehéz elviselni.

– fogalmazott.