Lenyűgöző átalakulás: Ön felismeri a Szomszédok ikonikus színésznőjét?

A színésznő új szerepében merész külsővel áll színpadra. Olyannyira átalakult, hogy a Szomszédok rajongói első pillantásra talán fel sem ismernék – írja a Blikk.
Szomszédok kedvence új szerepben
A József Attila Színház friss bemutatójában barna, göndör fürtökkel hódít. Az Anconai szerelmesek a Balatonon című darabban Dorinát alakítja szenvedéllyel.
A vörösesbarna haj és a dús frizura teljesen új karaktert kölcsönöz neki.
A történet 1989 nyarára repíti vissza a nézőket balatoni nosztalgiával. Egy olasz társulat érkezik Magyarországra, hogy családi gyökereit kutassa és szerelmet találjon. A produkciót ismert olasz slágerek teszik még sodróbbá és érzelmesebbé.
Külön pikantériát ad az előadásnak, hogy Nemcsák Károly is fontos szerepben tér vissza a közönség elé. Fehér Anna pedig bebizonyítja, hogy anyaként és érett művészként is képes megújulni és meglepni rajongóit.
Népszerű sorozatban tűnt fel a Szomszédok Annája
Fehér Anna 21 évvel a Szomszédok után ismét vállalt tévésorozatos szerepet, amikor csatlakozott a Mintaapák stábjához, és elárulta, hogy korábban nagyon meghatározó élmény volt számára a sorozat.
26 éve búcsúzott a Szomszédok, de még ma is hat a magyar mindennapokra
A Szomszédok utolsó epizódját 1999. december 30-án adták, ezzel 12 év és 331 rész után véget ért Magyarország egyik legnépszerűbb sorozata, amely több mint 6 millió nézőt kötött a képernyő elé kéthetente. A sorozat nem csupán szórakoztatott, hanem a rendszerváltás körüli mindennapi problémák – munkanélküliség, családi krízisek, válások – hiteles tükre is volt, így hosszú évekig maradt emlékezetes és újranézett klasszikus.
Bár új generációk nőttek fel azóta, a Gazdagrét lakótelepének története ma is a ’90-es évek magyar társadalmának izgalmas pillanatfelvétele maradt.