Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter újabb blokkolást jelentett be a zsaroló Ukrajna irányába

Fontos

Orbán Viktor bejelentette az ukránokkal szembeni ellenlépéseket

Szomszédok

Lenyűgöző átalakulás: Ön felismeri a Szomszédok ikonikus színésznőjét?

10 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A legendás sorozat egykori szereplője teljesen megváltozott. A Szomszédok egykori sztárja, Fehér Anna ma 67 évesen is lenyűgöző.
Link másolása
Vágólapra másolva!
SzomszédokFehér Annaátalakulásszerepszínésznő

A színésznő új szerepében merész külsővel áll színpadra. Olyannyira átalakult, hogy a Szomszédok rajongói első pillantásra talán fel sem ismernék írja a Blikk.

Szomszédok
Fehér Anna a népszerű Szomszédok című magyar televíziós filmsorozatban Niski Almát, a Taki bácsi és Lenke néni unokáját alakította.
Fotó: József Attila Színház/Blikk 

Szomszédok kedvence új szerepben

A József Attila Színház friss bemutatójában barna, göndör fürtökkel hódít. Az Anconai szerelmesek a Balatonon című darabban Dorinát alakítja szenvedéllyel.

A vörösesbarna haj és a dús frizura teljesen új karaktert kölcsönöz neki. 

A történet 1989 nyarára repíti vissza a nézőket balatoni nosztalgiával. Egy olasz társulat érkezik Magyarországra, hogy családi gyökereit kutassa és szerelmet találjon. A produkciót ismert olasz slágerek teszik még sodróbbá és érzelmesebbé.
Külön pikantériát ad az előadásnak, hogy Nemcsák Károly is fontos szerepben tér vissza a közönség elé. Fehér Anna pedig bebizonyítja, hogy anyaként és érett művészként is képes megújulni és meglepni rajongóit.

Népszerű sorozatban tűnt fel a Szomszédok Annája

Fehér Anna 21 évvel a Szomszédok után ismét vállalt tévésorozatos szerepet, amikor csatlakozott a Mintaapák stábjához, és elárulta, hogy korábban nagyon meghatározó élmény volt számára a sorozat.

Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Szomszédok
Németh Kristóf
Galéria: 31 éves a Szomszédok - ritkán látott képek a sorozatból
1/50
31 éves, 1987 májusában indult a sorozat - lapozzon!

26 éve búcsúzott a Szomszédok, de még ma is hat a magyar mindennapokra

A Szomszédok utolsó epizódját 1999. december 30-án adták, ezzel 12 év és 331 rész után véget ért Magyarország egyik legnépszerűbb sorozata, amely több mint 6 millió nézőt kötött a képernyő elé kéthetente.  A sorozat nem csupán szórakoztatott, hanem a rendszerváltás körüli mindennapi problémák – munkanélküliség, családi krízisek, válások – hiteles tükre is volt, így hosszú évekig maradt emlékezetes és újranézett klasszikus. 
Bár új generációk nőttek fel azóta, a Gazdagrét lakótelepének története ma is a ’90-es évek magyar társadalmának izgalmas pillanatfelvétele maradt.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!