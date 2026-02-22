Lenyűgöző átalakulás: Ön felismeri a Szomszédok ikonikus színésznőjét?

A színésznő új szerepében merész külsővel áll színpadra. Olyannyira átalakult, hogy a Szomszédok rajongói első pillantásra talán fel sem ismernék – írja a Blikk.

Fehér Anna a népszerű Szomszédok című magyar televíziós filmsorozatban Niski Almát, a Taki bácsi és Lenke néni unokáját alakította.

Fotó: József Attila Színház/Blikk

Szomszédok kedvence új szerepben

A József Attila Színház friss bemutatójában barna, göndör fürtökkel hódít. Az Anconai szerelmesek a Balatonon című darabban Dorinát alakítja szenvedéllyel.

A vörösesbarna haj és a dús frizura teljesen új karaktert kölcsönöz neki.

A történet 1989 nyarára repíti vissza a nézőket balatoni nosztalgiával. Egy olasz társulat érkezik Magyarországra, hogy családi gyökereit kutassa és szerelmet találjon. A produkciót ismert olasz slágerek teszik még sodróbbá és érzelmesebbé.

Külön pikantériát ad az előadásnak, hogy Nemcsák Károly is fontos szerepben tér vissza a közönség elé. Fehér Anna pedig bebizonyítja, hogy anyaként és érett művészként is képes megújulni és meglepni rajongóit.

Népszerű sorozatban tűnt fel a Szomszédok Annája

Fehér Anna 21 évvel a Szomszédok után ismét vállalt tévésorozatos szerepet, amikor csatlakozott a Mintaapák stábjához, és elárulta, hogy korábban nagyon meghatározó élmény volt számára a sorozat.