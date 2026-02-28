Még a hideg is kirázza, ha megnézi ennek a kihalt szovjet katonai bázisnak a fotóit

A Vértes peremén, Tatabányától alig húsz kilométerre olyan objektum húzódik az erdőben, amelynek múltja máig találgatásokra ad okot. A régi szovjet bázis neve sokaknak ismerősen cseng, mégis kevés az egyértelmű információ arról, pontosan mi zajlott itt a hidegháború éveiben, írja a kemma.hu.

A régi szovjet bázison harminchárom méter hosszú vasbeton Gránit tárolók utalnak arra, hogy itt atomfegyvereket kívántak tárolni – Fotó: Urbexx Calico / Facebook

Ez maradt a régi szovjet bázisból

Február közepén már bemutattuk a Tatabánya és Kisbér között, a szákszendi kereszteződésnél fekvő egykori szovjet laktanyát, amelyből mára szinte teljesen szellemváros lett. A hajdani kaszárnyaépületek egykor a honvédek elszállásolását szolgálták, ma viszont betört ablakok, málló vakolat és üres raktárak fogadják az arra tévedőt. A bunkerek és a hosszú épületsorok látványa kifejezetten nyomasztó, a természet pedig lassan birtokba veszi a területet. A komplexum magánterületnek minősül, az engedély nélküli belépés továbbra is tilos.

Innen indultak volna az atombombák a Nyugat felé

Most az Urbexx Calico Facebook-bejegyzése árnyalta tovább a képet. A leírás szerint a bázis a Varsói Szerződés délnyugati hadtestéhez tartozott, és egy esetleges nukleáris háború esetén innen indultak volna az első, atomtöltettel felszerelt rakéták a Nyugat felé. Ez azt is jelentette volna, hogy a térség az elsők között válik célponttá. Nem ismert, hogy ténylegesen tároltak e itt atomfegyvert, vagy csak a lehetőség állt fenn, de a bejegyzés szerint a Magyarországon elhelyezett robbanófejek ereje sok százszorosa volt a Japánban bevetett bombákénak.

A területen ma is állnak a harminchárom méter hosszú vasbeton Gránit tárolók, két-két, egyenként tíz tonnánál is nehezebb ajtóval. Ilyen építményeket más célra nem emeltek. A kivonulás 1990-ben egyetlen éjszaka alatt zajlott le, teljes fegyelemmel hagyták el a bázist. A szákszendi erdőben ma csend van, de a betonfalak mögött egy olyan korszak emléke húzódik meg, amelynek súlyát a környék sokáig viselte.

