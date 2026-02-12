Hírlevél
Megszólalt a Liverpool legendája – Szoboszlait ettől ki fogja rázni a hideg

T. Danny

Sokkoló kép került elő T. Dannyról – újra fellángoltak a találgatások?

45 perce
Olvasási idő: 4 perc
Hónapok óta tartó találgatások övezik a népszerű előadót. T. Danny orra rendszeresen a pletykák középpontjába került, mivel gyakran takarta az arcát. Egy friss videó most ismét beindította a kommentáradatot.
T. Dannydrogénekes

T. Danny az elmúlt időszakban nemcsak zenéje, hanem magánélete miatt is több teret adott a sajtónak és rajongóinak, mint azt tervezte. A rapper körül a drog és kábítószer ügyekről szóló hírek után újabb találgatások indultak.

Sukoró, 2024. július 10.T. Danny (Telegdy Dániel Márton) koncertje az EFOTT fesztivál első napján a Velencei-tó melletti Sukorón 2024. július 11-én. A fesztivált július 10-14. között rendezik a Fejér vármegyei településen.MTI/Vasvári Tamás
T. Danny
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Pletykák T. Danny orra körül

A szóbeszéd szerint az énekes azért takarja rendszeresen az arcát, mert orrával kapcsolatban műtétre volt szüksége. Többen azt állították, hogy annyi drogot fogyaszthatott, hogy ez indokolta a beavatkozást. A találgatások különösen akkor erősödtek fel, amikor kiderült, hogy drogügybe keveredett.

2026 januárjában az előadó közösségi oldalán beszélt a hibáiról és arról, hogy új irányba szeretné terelni az életét. Korábban kábítószer-birtoklás vétsége miatt indult ellene eljárás. Az autójában kábítószergyanús növényi törmeléket és egy üvegpipát találtak, a gyorsteszt pedig kokainra és alkoholra is pozitív lett.

Most egy bokszolásról készült videót tett közzé. Amin nehezen kivehető T. Danny orra. A Redditen erős kommentáradat indult, a téma ismét közbeszéd tárgya lett.

@tdanny_official maszk nélkül legújabb insta posztjában. Azt hittem jobb 😕👃🏻
by u/Milana_KM in talk_hunfluencers

Egyes kommentelők szerint direkt azért húzza be az orrát, hogy ismét róla beszéljenek. Más úgy véli, hogy: 

a múltkor egy fotózásra egy sminkmester csinált neki műorrot, a sok birka meg elhitte, hogy az az övé.

Mások mély sajnálatukat fejezték ki az énekes iránt: én eskü már sajnálom szegényt... persze jöhetnek a kommentek, hogy miért sajnálom, magának köszönheti.

Egy leleményes hozzászóló pedig feltette a legégetőbb kérdést is: 

Ki a fenét érdekel már az ő orra (vagy annak hiánya)?

 

