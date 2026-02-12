Sokkoló kép került elő T. Dannyról – újra fellángoltak a találgatások?

T. Danny az elmúlt időszakban nemcsak zenéje, hanem magánélete miatt is több teret adott a sajtónak és rajongóinak, mint azt tervezte. A rapper körül a drog és kábítószer ügyekről szóló hírek után újabb találgatások indultak.

Pletykák T. Danny orra körül

A szóbeszéd szerint az énekes azért takarja rendszeresen az arcát, mert orrával kapcsolatban műtétre volt szüksége. Többen azt állították, hogy annyi drogot fogyaszthatott, hogy ez indokolta a beavatkozást. A találgatások különösen akkor erősödtek fel, amikor kiderült, hogy drogügybe keveredett.

2026 januárjában az előadó közösségi oldalán beszélt a hibáiról és arról, hogy új irányba szeretné terelni az életét. Korábban kábítószer-birtoklás vétsége miatt indult ellene eljárás. Az autójában kábítószergyanús növényi törmeléket és egy üvegpipát találtak, a gyorsteszt pedig kokainra és alkoholra is pozitív lett.

Most egy bokszolásról készült videót tett közzé. Amin nehezen kivehető T. Danny orra. A Redditen erős kommentáradat indult, a téma ismét közbeszéd tárgya lett.

Egyes kommentelők szerint direkt azért húzza be az orrát, hogy ismét róla beszéljenek. Más úgy véli, hogy:

a múltkor egy fotózásra egy sminkmester csinált neki műorrot, a sok birka meg elhitte, hogy az az övé.

Mások mély sajnálatukat fejezték ki az énekes iránt: én eskü már sajnálom szegényt... persze jöhetnek a kommentek, hogy miért sajnálom, magának köszönheti.

Egy leleményes hozzászóló pedig feltette a legégetőbb kérdést is: