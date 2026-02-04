Ledobta a maszkot: döbbenetes fotók kerültek elő T. Dannyről

Hírlevél
1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Hosszú idő után ismét reflektorfénybe került a rapper egy olyan oldala, amelyről eddig keveset láthatott a közönség. T. Danny egy friss fotózás alkalmával újra megmutatta arcát, ezzel lezárva a maszkos időszak körüli találgatásokat.
T. DannyfilmszerepMaszk

T. Danny az elmúlt hónapokban tudatosan háttérbe szorította saját arcát a nyilvános szerepléseken, ami komoly visszhangot váltott ki a rajongók és a média körében is. A rejtélyes megjelenések után azonban egy filmes projekthez kapcsolódó fotózáson ismét vállalta önmagát, miközben első mozifilmes szerepére készül, amely új irányt adhat eddigi pályafutásának.

Sukoró, 2024. július 10. T. Danny (Telegdy Dániel Márton) koncertje az EFOTT fesztivál első napján a Velencei-tó melletti Sukorón 2024. július 11-én. A fesztivált július 10-14. között rendezik a Fejér vármegyei településen. MTI/Vasvári Tamás
T.Danny hosszabb ideje takargatja arcát
Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Miért viselt maszkot T. Danny a nyilvános szereplésein?

A rapper a maszk viselésének okát hivatalosan nem részletezte, de korábban többször utalt arra, hogy szüksége volt egy időszakra, amikor a zene és az üzenet fontosabb volt, mint a személye. A maszk így egyszerre szolgált önvédelemként és tudatos imázsépítési eszközként.

Hol mutatta meg újra az arcát T. Danny?

Az arcvállalás egy professzionális fotózás során történt, amelyről egy sminkes osztott meg felvételeket a közösségi médiában. A képeken T. Danny több színész társaságában szerepel, a felvételek pedig gyorsan bejárták az internetet.

T. Danny egy friss fotózáson mutatta meg újra az arcát
Fotó: Reddit

Milyen szerepet kapott T. Danny a Még egy kívánság című filmben?

A filmben Danny Milán karakterét alakítja, aki egy zenei ügynökségnél dolgozik. A szerep több ponton is emlékeztet a rapper saját életére, így a figura egyfajta önreflexív, karikírozott alteregóként jelenik meg a történetben.

Milyen karaktert alakít T. Danny Dobó Kata filmjében?

A karakter egy ambiciózus, de útkereső fiatal férfi, aki a zeneipar világában próbál érvényesülni. A szerep nemcsak színészi kihívás, hanem személyes vallomás is, hiszen T. Danny a film zenéjének egy részén is dolgozik, így kreatív szinten is aktív résztvevője a projektnek.

