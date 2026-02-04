Ledobta a maszkot: döbbenetes fotók kerültek elő T. Dannyről

T. Danny az elmúlt hónapokban tudatosan háttérbe szorította saját arcát a nyilvános szerepléseken, ami komoly visszhangot váltott ki a rajongók és a média körében is. A rejtélyes megjelenések után azonban egy filmes projekthez kapcsolódó fotózáson ismét vállalta önmagát, miközben első mozifilmes szerepére készül, amely új irányt adhat eddigi pályafutásának.

T.Danny hosszabb ideje takargatja arcát

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Miért viselt maszkot T. Danny a nyilvános szereplésein?

A rapper a maszk viselésének okát hivatalosan nem részletezte, de korábban többször utalt arra, hogy szüksége volt egy időszakra, amikor a zene és az üzenet fontosabb volt, mint a személye. A maszk így egyszerre szolgált önvédelemként és tudatos imázsépítési eszközként.

Hol mutatta meg újra az arcát T. Danny?

Az arcvállalás egy professzionális fotózás során történt, amelyről egy sminkes osztott meg felvételeket a közösségi médiában. A képeken T. Danny több színész társaságában szerepel, a felvételek pedig gyorsan bejárták az internetet.

T. Danny egy friss fotózáson mutatta meg újra az arcát

Fotó: Reddit

Milyen szerepet kapott T. Danny a Még egy kívánság című filmben?

A filmben Danny Milán karakterét alakítja, aki egy zenei ügynökségnél dolgozik. A szerep több ponton is emlékeztet a rapper saját életére, így a figura egyfajta önreflexív, karikírozott alteregóként jelenik meg a történetben.

Milyen karaktert alakít T. Danny Dobó Kata filmjében?

A karakter egy ambiciózus, de útkereső fiatal férfi, aki a zeneipar világában próbál érvényesülni. A szerep nemcsak színészi kihívás, hanem személyes vallomás is, hiszen T. Danny a film zenéjének egy részén is dolgozik, így kreatív szinten is aktív résztvevője a projektnek.

