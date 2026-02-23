Egyre többen váltanak erre a munkára a kiemelkedő fizetés miatt

Magyarországon folyamatos a kereslet a megbízható háztartási alkalmazottak iránt, és a takarítás mellett végzett egyéb ház körüli munkák ma már kifejezetten jól fizethetnek. Különösen a nagyvárosokban nő az igény a házvezetőnőkre, ahol az órabérek és a havi bevételek is kiemelkedőek lehetnek – írja a Sonline.

Meglepő számok: ennyit lehet keresni takarítással Magyarországon (A kép illusztráció.)

Budapesten egy házvezetőnő nettó órabére jellemzően 4 000–6 000 forint között alakul vállalkozói megbízások esetén. Az alacsonyabb óradíj általában részfeladatokra vonatkozik, például rendszeres takarításra és vasalásra kisebb lakásokban. A magasabb díjazás akkor jellemző, ha a munkakör teljes háztartásvezetést foglal magában: bevásárlást, főzést, gyerekek szállítását vagy akár a kert rendben tartását is.

Heti körülbelül 20 óra munkával havi 360–440 ezer forintos bevétel érhető el, míg teljes állásban a kereset akár 720–960 ezer forintra is emelkedhet.

Ez a prémium kategória főként nagyobb háztartásoknál és összetettebb feladatkör esetén reális.

Takarítás vidéken: változó kereseti lehetőségek

Vidéken a kereseti lehetőségek széles skálán mozognak. Egy kaposvári házvezetőnő tapasztalatai szerint az órabér 2 000 és 3 500–4 000 forint között alakul, attól függően, hogy milyen feladatokat kell ellátni és milyen a megrendelő anyagi helyzete.

