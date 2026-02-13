Milliárdos támogatás jár a színházaknak – eddig lehet pályázni!

A Kulturális és Innovációs Minisztérium pályázatán több mint 1,2 milliárd forint támogatás áll rendelkezésre, amely a minősítéssel nem rendelkező, többségében független színházak, táncegyüttesek és zeneművészeti szervezetek, továbbá a szabadtéri, a nemzetiségi és a befogadó színházak 2026. évi működését és szakmai programjait támogatja.

1,2 milliárd forint az előadó-művészeti szervezetek támogatására

A kormány a jövőben is biztosítja a kulturális ágazat számára a kiszámítható, stabil finanszírozási környezetet, mert meggyőződése, hogy a magyar kultúra támogatása a nemzet jövőjébe történő befektetés. Célunk, hogy minden értékteremtő közösség stabil működési háttérrel járulhasson hozzá a magyar kultúra gazdagításához, és minél több emberhez juttathassa el a minőségi előadó-művészeti produkciókat.