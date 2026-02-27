Kábel és box nélkül tévézhetünk bárhol az országban

Az elmúlt időszakban jelentősen átrendeződött a hazai televíziós piac, több megszokott konstrukció megszűnt vagy új feltételekkel működik tovább. Sok előfizető számára vált kérdésessé, hogyan és milyen technológiával folytatható a megszokott műsorfogyasztás. Ebben a környezetben különösen felértékelődnek az internetalapú, eszközfüggetlen megoldások, amelyek nem kötődnek sem parabolaantennához, sem set-top boxhoz. Hozzájuk próbál igazodni a TARR OnlineTV szolgáltatása.

A TARR OnlineTV-je most országos alternatívát kínál azoknak, akik rugalmasabb megoldást keresnek.

Fotó: Manaemedia

A 35 éves TARR Kft. országos szinten is elérhetővé tette OnlineTV szolgáltatását, amely rugalmas, box- és kábelmentes alternatívát kínál. A vállalat szerint a szolgáltatás különösen azok számára lehet releváns, akik eddig műholdas vagy helyhez kötött megoldást használtak, és most új opciót keresnek a megváltozott piaci feltételek között.

Átalakuló piac, új igények

A televíziózás fogalma az elmúlt években alapjaiban változott meg. A lineáris, egyetlen készülékhez kötött tévézés helyét egyre inkább a többképernyős, rugalmas tartalomfogyasztás veszi át. A felhasználók ma már nem kizárólag a nappaliban, egyetlen készüléken követik a műsorokat, hanem mobilon, tableten, laptopon vagy okostévén.

Az OnlineTV-t kifejezetten olyan helyzetekre fejlesztették, amikor rendelkezésre áll internetkapcsolat, de a vezetékes tévészolgáltatás nem érhető el, illetve a korábban használt parabolaalapú rendszerek kiváltása válik szükségessé. A szolgáltatás alkalmazáson keresztül működik, így utólagos kábelezés és külön hardver telepítése nélkül biztosít teljes értékű televíziózási élményt.

A fogyasztói trendek is ebbe az irányba mutatnak. Egyre gyakoribb a mikro-tartalomfogyasztás, a rövid videók és klipek nézése, miközben a sportközvetítések esetében kiemelt szempont a valós idejű elérés. A nézők nem szeretnének lemaradni egyetlen fontos pillanatról sem, akár otthon, akár útközben követik az eseményeket.

Digitális kényelem több eszközön - Ez a TARR

Az OnlineTV országos elérhetőséget kínál, és többféle eszközön működik: okostelefonon, táblagépen, számítógépen vagy smart tévén egyaránt használható. A rendszer lehetővé teszi, hogy több felhasználó is belépjen egyszerre, a gyermekvédelem pedig külön beállítható.

Az ügyintézés központi felületen, a TARR Ügyfélkapun keresztül történik, ahol az előfizetés, a családi hozzáférések, a műsorkínálat és az e-számla is kezelhető. A használathoz mindössze stabil internetkapcsolatra van szükség.

A sportcsatornák hangsúlyos jelenléte a kínálatban különösen a valós idejű közvetítések kedvelőinek lehet fontos. A modell lényege, hogy a tévézés élménye ne helyhez, hanem internetkapcsolathoz kötődjön.