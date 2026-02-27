Kábel és box nélkül tévézhetünk bárhol az országban

Az elmúlt időszakban jelentősen átrendeződött a hazai televíziós piac, több megszokott konstrukció megszűnt vagy új feltételekkel működik tovább. Sok előfizető számára vált kérdésessé, hogyan és milyen technológiával folytatható a megszokott műsorfogyasztás. Ebben a környezetben különösen felértékelődnek az internetalapú, eszközfüggetlen megoldások, amelyek nem kötődnek sem parabolaantennához, sem set-top boxhoz. Hozzájuk próbál igazodni a TARR OnlineTV szolgáltatása.
A 35 éves TARR Kft. országos szinten is elérhetővé tette OnlineTV szolgáltatását, amely rugalmas, box- és kábelmentes alternatívát kínál. A vállalat szerint a szolgáltatás különösen azok számára lehet releváns, akik eddig műholdas vagy helyhez kötött megoldást használtak, és most új opciót keresnek a megváltozott piaci feltételek között.
Átalakuló piac, új igények
A televíziózás fogalma az elmúlt években alapjaiban változott meg. A lineáris, egyetlen készülékhez kötött tévézés helyét egyre inkább a többképernyős, rugalmas tartalomfogyasztás veszi át. A felhasználók ma már nem kizárólag a nappaliban, egyetlen készüléken követik a műsorokat, hanem mobilon, tableten, laptopon vagy okostévén.
Az OnlineTV-t kifejezetten olyan helyzetekre fejlesztették, amikor rendelkezésre áll internetkapcsolat, de a vezetékes tévészolgáltatás nem érhető el, illetve a korábban használt parabolaalapú rendszerek kiváltása válik szükségessé. A szolgáltatás alkalmazáson keresztül működik, így utólagos kábelezés és külön hardver telepítése nélkül biztosít teljes értékű televíziózási élményt.
A fogyasztói trendek is ebbe az irányba mutatnak. Egyre gyakoribb a mikro-tartalomfogyasztás, a rövid videók és klipek nézése, miközben a sportközvetítések esetében kiemelt szempont a valós idejű elérés. A nézők nem szeretnének lemaradni egyetlen fontos pillanatról sem, akár otthon, akár útközben követik az eseményeket.
Digitális kényelem több eszközön - Ez a TARR
Az OnlineTV országos elérhetőséget kínál, és többféle eszközön működik: okostelefonon, táblagépen, számítógépen vagy smart tévén egyaránt használható. A rendszer lehetővé teszi, hogy több felhasználó is belépjen egyszerre, a gyermekvédelem pedig külön beállítható.
Az ügyintézés központi felületen, a TARR Ügyfélkapun keresztül történik, ahol az előfizetés, a családi hozzáférések, a műsorkínálat és az e-számla is kezelhető. A használathoz mindössze stabil internetkapcsolatra van szükség.
A sportcsatornák hangsúlyos jelenléte a kínálatban különösen a valós idejű közvetítések kedvelőinek lehet fontos. A modell lényege, hogy a tévézés élménye ne helyhez, hanem internetkapcsolathoz kötődjön.
Fenntarthatóbb működés kevesebb eszközzel
A box- és kábelmentes működés fenntarthatósági szempontból is előnyös lehet. Mivel nincs szükség külön set-top boxokra, új kábelezésre vagy helyszíni telepítésre, kevesebb eszköz és kiszállás szükséges. Ez csökkentheti az elektronikai hulladék mennyiségét és az energiafelhasználást.
A digitális szolgáltatások terjedésével egyre inkább előtérbe kerül az a szempont, hogy a technológiai fejlesztések ne csupán kényelmi, hanem környezeti előnyökkel is járjanak. Az internetalapú televíziózás ebbe az irányba mutat, különösen akkor, ha a meglévő infrastruktúrára épít.
Vidéki gyökerek, országos ambíció
A szekszárdi központú szolgáltató több mint 450 településen van jelen, és tíz vármegyében nyújt szolgáltatásokat. A vállalat több mint három évtizedes működése alatt a dél-dunántúli régió meghatározó szereplőjévé vált, az OnlineTV révén pedig országos alternatívát kínál a nemzetközi szereplők mellett.
A cég portfóliója az internet-, televízió- és vezetékes telefonszolgáltatás mellett OnlineTV-t és MobilTV-t is tartalmaz. A mostani fejlesztés nem csupán technológiai bővítés, hanem stratégiai lépés is: a helyi gyökerekre építve kíván országos szinten is versenyképes megoldást nyújtani.
Az eszközfüggetlen tévézés ma már nem extra funkció, hanem alapelvárás. A piaci átrendeződés felgyorsította azt a folyamatot, amelyben az internetalapú szolgáltatások válnak elsődleges megoldássá. A TARR OnlineTV-je ebben a környezetben pozicionálja magát rugalmas, egyszerűen használható és országosan elérhető alternatívaként, reagálva a változó fogyasztói szokásokra és a digitális tartalomfogyasztás új korszakára.