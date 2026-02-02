Mikor lesz tavasz? Döntöttek a Szegedi Vadaspark medvéi

Február 2-án, a tél egyik jeles napján bújtak elő a kifutóban a Szegedi Vadaspark medvéi. A népi hagyomány szerint ezen a napon derül ki, mikor lesz tavasz, a látogatók pedig idén is erre a jelképes döntésre voltak kíváncsiak.

Hogy mikor jön végre a tavasz? A Szegedi Vadaspark medvéi megjósolták

Mikor érkezik a tavasz? A medvék elárulták

A közismert népi jóslás lényege egyszerű: ha a medve kijön a barlangjából, meglátja az árnyékát és visszabújik, akkor a hideg idő még sokáig velünk marad. Ha viszont nem lát árnyékot, és kint marad, a tél hamarosan véget ér. Ez a hagyomány évszázadok óta része a télbúcsúztatásnak, és minden évben újra előkerül február elején.

Az idei medveles idején szeles idő volt, apró hópelyhek hullottak, így Mici és Ursula nem láthatták meg az árnyékukat.

A Szegedi Vadaspark medvéi nyugodtan mozogtak a kifutóban, nem siettek vissza a búvóhelyükre. A jel a néphit szerint egyértelmű: a hideg időszak a végéhez közeledik.

Barnamedve a Szegedi Vadasparkban a hagyományos medveárnyék-észlelés napján, 2026. február 2-án. A néphiedelem szerint, ha a medve ezen a napon kijön a barlangjából és nem látja az árnyékát, akkor nem lesz hosszú a tél

Mit üzen az idei jóslat az időjárásról?

A medvejóslat természetesen nem meteorológiai előrejelzés, mégis sokak számára kapaszkodót jelent a hosszú hónapok után. Az idei jóslás alapján enyhébb, tavasziasabb napok jöhetnek, ami reményt ad azoknak, akik már nagyon várják a felmelegedést. A medve döntése így idén is mosolyt csalt a látogatók arcára – számolt be a Délmagyar, ahol további képeket láthatnak a macikról.

Ez történik a medvével, ha felébred a téli álomból

