Ez már a tavasz, vagy túl korán örülünk?

Magyarországon, 2026 február végén hidegfront vonult át az ország felett, amelyhez egy magassági futóáramlás is társult. Ennek hatására a tavaszi időjárás jegyében többfelé alakultak ki záporok és zivatarok, főként a Dunakanyar térségében és a Dél-Alföldön. Komoly károkról nem érkezett jelentés, ugyanakkor helyenként viharos széllökések is előfordultak – számolt be a HungaroMet.

Tavaszi időjárás érkezett: zivatarokkal és 17 fok közeli csúcshőmérséklettel

Fotó: Julia Gavrilenko / Unsplash

Tavaszi időjárás: 14 fokos országos átlag

A nyugatias szél hatására jelentősen enyhült az idő,

országos átlagban 14 Celsius-fok körüli maximumokat mértek.

A délnyugati országrészben több helyen 15–17 fokig emelkedett a hőmérséklet. A legmagasabb értéket Kaposváron, a Fészerlak állomáson regisztrálták, ahol 17,3 fokot mértek, ami alig maradt el az idei eddigi csúcstól.

Záporok, zivatarok több hullámban

Csapadék napközben főként az északkeleti térségekben, éjszaka inkább a délnyugati országrészben fordult elő.

A legnagyobb mennyiség az északkeleti határ közelében, Tarpán hullott, ahol egymást követő záporok alakultak ki tartós összeáramlás következtében.

A meteorológiai helyzet alapján a következő napokban is változékony maradhat az idő, de a tavaszi időjárás egyre több jelét mutathatja az országban.

