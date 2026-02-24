Ez már a tavasz, vagy túl korán örülünk?

Hírlevél
Záporokkal, zivatarokkal és az eddiginél jóval enyhébb hőmérséklettel köszöntött be az idei első igazán tavaszias nap. A tavaszi időjárás jelei már több térségben is érezhetők voltak.
időjárászivatartavasz

Magyarországon, 2026 február végén hidegfront vonult át az ország felett, amelyhez egy magassági futóáramlás is társult. Ennek hatására a tavaszi időjárás jegyében többfelé alakultak ki záporok és zivatarok, főként a Dunakanyar térségében és a Dél-Alföldön. Komoly károkról nem érkezett jelentés, ugyanakkor helyenként viharos széllökések is előfordultak – számolt be a HungaroMet.

Tavaszi időjárás érkezett: zivatarokkal és 17 fok közeli csúcshőmérséklettel
Tavaszi időjárás érkezett: zivatarokkal és 17 fok közeli csúcshőmérséklettel
Fotó: Julia Gavrilenko / Unsplash

Tavaszi időjárás: 14 fokos országos átlag

A nyugatias szél hatására jelentősen enyhült az idő, 

országos átlagban 14 Celsius-fok körüli maximumokat mértek. 

A délnyugati országrészben több helyen 15–17 fokig emelkedett a hőmérséklet. A legmagasabb értéket Kaposváron, a Fészerlak állomáson regisztrálták, ahol 17,3 fokot mértek, ami alig maradt el az idei eddigi csúcstól.

Záporok, zivatarok több hullámban

Csapadék napközben főként az északkeleti térségekben, éjszaka inkább a délnyugati országrészben fordult elő. 

A legnagyobb mennyiség az északkeleti határ közelében, Tarpán hullott, ahol egymást követő záporok alakultak ki tartós összeáramlás következtében.

A meteorológiai helyzet alapján a következő napokban is változékony maradhat az idő, de a tavaszi időjárás egyre több jelét mutathatja az országban.

