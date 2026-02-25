Rekord: jön az eddigi leghosszabb tavaszi szünet az iskolákban

A tavaszi szünet 2026-ban valóban különlegesnek ígérkezik, hiszen 11 nap egybefüggő szünet vár a tanulókra. Az új év kezdete óta nem igazán akadt hosszabb kikapcsolódási lehetőség a hétvégéken túl, ráadásul március 15. vasárnapra esik, így hosszú hétvégére sem számíthatnak a családok – írja a FEOL.

A tavaszi szünet sok család számára hozhat fellélegzést az iskolai hajtás után Fotó:Illusztráció/Unplash

A 2026-os tavaszi szünet időpontja áprilisra esik, mivel húsvétvasárnap 2026-ban április 5-én lesz. Ez határozza meg az iskolai szünet pontos ütemezését is.

Mikor kezdődik a tavaszi szünet?

A tavaszi szünet 2026. április 2-án, csütörtökön kezdődik. Ez lesz az utolsó tanítási nap az iskolákban a pihenő előtt.

Mikor lesz az első tanítási nap a szünet után?

A diákok április 12-ig, vasárnapig pihenhetnek, így az első tanítási nap április 13-án, hétfőn lesz.

Ez összesen 11 nap egybefüggő szünetet jelent, ami szinte eléri a kéthetes téli szünet időtartamát is. A rekordhosszúságú tavaszi szünet sok család számára ideális lehet egy rövid utazás, húsvéti programok vagy akár belföldi kirándulás tervezésére is.

Ez a hosszúság különleges a korábbi évekhez képest: míg tavaly a tavaszi szünet 10 napos volt, az azt megelőző tanévekben gyakran csak 5–7 napos pihenővel számolhattak az iskolások. Így a mostani szünet gyakorlatilag majdnem a duplája a korábbiaknak.

Mit jelent ez a családok számára?

A hosszabb iskolai szünet 2026 tavaszán lehetőséget ad arra, hogy a szülők előre tervezzenek. A húsvéti ünnepek időpontja és az áprilisi szünet együttesen kedvez a családi programoknak, sőt, akár egy rövidebb külföldi utazás is beleférhet ebbe az időszakba.

A szakértők szerint a hosszabb tavaszi pihenőidő segíthet a diákok mentális feltöltődésében is, hiszen az év eleje gyakran intenzív időszak az iskolákban.

