Termékvisszahívás – ezt az anyatej-kiegészítő nehogy használják!

Magyarországon kiterjesztett intézkedés indult a kisgyermekek biztonsága érdekében. A Müller Drogéria Magyarország Bt. együttműködve a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal termékvisszahívást kezdeményezett különböző Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszerek esetében, miután cereulid toxint találtak bennük, amely hányást és hasi panaszokat okozhat csecsemőknél.
Termékvisszahívást rendelt el a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal (NKFH), mivel a Müller Drogériákban kapható Aptamil anyatej‑kiegészítő tápszerek esetében, miután cereulid toxint találtak bennük.

A termékvisszahívás a Müller Drogériában kapható anyatej-kiegészítő tápszereket érinti
Fotó: NKFH

Ezeket a termékeket nehogy használják, mert hányást és hasi panaszokat okozhat csecsemőknél. Az érintett 800 grammos csomagolású termékek között szerepel az Aptamil Pronutra 2 és 3, valamint az Aptamil Profutura DuoAdvance 2, különböző minőség‑megőrzési időkkel 2026 és 2027 között. A terméket a Danone Deutschland GmbH gyártotta, és Magyarországon a Müller Drogéria Magyarország Bt. forgalmazza.

Termékvisszahívás – visszafizetik a vételárat

Az NKFH és a forgalmazó felhívja a szülők figyelmét: ha otthon bármely érintett termék van, ne adják gyermeküknek! 

A terméket bármely Müller üzletben visszaveszik, bontatlan vagy bontott állapotban, akár blokk nélkül is, és a vételárat visszatérítik. 

A cereulid toxin a Bacillus cereus baktérium által termelt hőstabil anyag, amely főzéskor vagy vízzel való feloldáskor sem veszti el hatását – ezért különösen veszélyes csecsemők számára.

Pár napja egy másik, a Danone által gyártott tejalapú anyatej-helyettesítő tápszert hívott vissza a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A szennyezett Milumil 2 anyatej-kiegészítő tápszer mikrobiológiailag nem volt megfelelő.

 

