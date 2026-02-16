Termékvisszahívás: glutént találtak a gluténmentes rizssüteményben – az allergiások veszélyben lehetnek

Hírlevél
Gluténmentes jelöléssel ellátott rizssütemény miatt riasztották a hatóságokat. A termékvisszahívás oka, hogy a Dubai Mochi termék búza alapú tésztát tartalmaz, így nem jelölt allergénként glutént is hordoz.
Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszere, a Rapid Alert System for Food and Feed jelzése alapján indult el a termékvisszahívás, miután kiderült, hogy a gluténmentes jelöléssel forgalmazott termék összetevői között búza alapú tészta is szerepel. Ez azt jelenti, hogy a termék glutént tartalmaz, amely az arra érzékeny fogyasztók számára komoly egészségügyi kockázatot jelenthet – írja a NKFH.

Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság
Termékvisszahívás alá került a gluténmentesnek jelölt Dubai Mochi rizssütemény, mert nem jelölt glutént tartalmazhat Forrás:Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság

A hatósági tájékoztatás szerint a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A forgalmazó, a Momoko Shop Kft. együttműködve azonnal megkezdte a kifogásolt termék fogyasztóktól történő visszahívását.

Termékvisszahívás: ezek az érintett termék adatai

Az érintett termék részletei:

  • Termék megnevezése: DUBAI MOCHI PISTACHIO KUNAFA FLAVOR
  • Márka: Qlove Japanese Style
  • Kiszerelés: 168 g
  • Importőr: PepisCR s.r.o. (Csehország)
  • Kereskedő: Momoko Shop Kft.

Fontos kiemelni, hogy a terméket más üzletekben is forgalmazhatják, ezért a fogyasztóknak érdemes ellenőrizniük a megvásárolt gluténmentes rizssütemény összetevőit.

 

