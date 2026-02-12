Újra reflektorfényben a traktorista lányok – már a TikTokot is meghódították

Hírlevél
A retró hangulat ismét hódít, ezúttal egy több mint hetvenéves híradófelvétel kapcsán. A február elején a TikTok felületére feltöltött archív videó a vasi női traktorvezető-képző iskola mindennapjaiba enged bepillantást.
TikTokretrotraktoroskommunizmuslány

A felvétel a Magyar Filmhíradó 1952 januári adásából származik, és a gyöngyöshermáni egykori földesúri kastélyban működő intézményt mutatja be. A TikTok-on gyorsan népszerűvé vált fekete-fehér részlet bemutatja, hogyan tanultak és készültek fel a fiatal nők a traktorvezetői hivatásra számolt be róla a VAOL.

TikTok
Gyerktek, lányok, traktorra! – meghódították a TikTikot a traktoros lányok.
Fotó: Unsplash

Retró sikertörténet a TikTok-on

A híradó szerint a hallgatók alapos elméleti képzésben részesültek, mielőtt a gyakorlatban is kipróbálták tudásukat. A lányoknak el kellett sajátítaniuk a mezőgazdasági gépek kezelésének fortélyait. 
A különleges történelmi felvétel ma már igazi kordokumentumnak számít.

A közösségi médiában sokan rácsodálkoztak arra, milyen szerepet vállaltak a nők az 1950-es évek mezőgazdaságában.

Vajon mi lehetett az, ami arra ösztökélte a fiatal falusi nőt, hogy a hagyományos szerepét félredobva olyan dolgokban vegyen részt, amiről korábban még csak nem is volt fogalma? 

Traktorra, lányok, asszonyok!

1949–1953 közötti években Magyarországon széleskörű propaganda- és toborzó kampány folyt a parasztlányok traktorosnak való beszervezésére a mezőgazdaság gépi munkáiba, ami a szocialista munkaerő-politika és iparosítás része volt. A korabeli tervek szerint gépállomásokon a női és férfi traktorosok arányát egyenlővé kívánták tenni, de a tényleges női részvétel sokkal alacsonyabb maradt, és a munka nehézségei, valamint a társadalmi előítéletek miatt kevesen maradtak hosszú távon a szakmában.

v
@pszichodermikus #filmhirado1952 #traktoroslanyok ♬ eredeti hang - Pszichodermikus Tésztaszűrő

Nevetésért állunk sorba – a legjobb szocialista viccek, amiket még ma is félve mesélnének
 

– Miért nincs a kommunizmusban időjárás-jelentés?
– Mert holnapra úgyis minden szebb lesz, mint ma – legalábbis a jelentés szerint.
A kommunista világban, ahol majdnem minden rendben volt, csak éppen semmi sem működött, a humor lett az egyetlen biztos menedék. A kommunista viccek nem egyszerű poénok voltak, hanem a túlélési eszközei. Nosztalgiázzon és olvason el néhányat korábbi cikkünkből!

 

