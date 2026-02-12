Újra reflektorfényben a traktorista lányok – már a TikTokot is meghódították

A felvétel a Magyar Filmhíradó 1952 januári adásából származik, és a gyöngyöshermáni egykori földesúri kastélyban működő intézményt mutatja be. A TikTok-on gyorsan népszerűvé vált fekete-fehér részlet bemutatja, hogyan tanultak és készültek fel a fiatal nők a traktorvezetői hivatásra – számolt be róla a VAOL.

Gyerktek, lányok, traktorra! – meghódították a TikTikot a traktoros lányok.

Retró sikertörténet a TikTok-on

A híradó szerint a hallgatók alapos elméleti képzésben részesültek, mielőtt a gyakorlatban is kipróbálták tudásukat. A lányoknak el kellett sajátítaniuk a mezőgazdasági gépek kezelésének fortélyait.

A különleges történelmi felvétel ma már igazi kordokumentumnak számít.

A közösségi médiában sokan rácsodálkoztak arra, milyen szerepet vállaltak a nők az 1950-es évek mezőgazdaságában.

Vajon mi lehetett az, ami arra ösztökélte a fiatal falusi nőt, hogy a hagyományos szerepét félredobva olyan dolgokban vegyen részt, amiről korábban még csak nem is volt fogalma?

Traktorra, lányok, asszonyok!

1949–1953 közötti években Magyarországon széleskörű propaganda- és toborzó kampány folyt a parasztlányok traktorosnak való beszervezésére a mezőgazdaság gépi munkáiba, ami a szocialista munkaerő-politika és iparosítás része volt. A korabeli tervek szerint gépállomásokon a női és férfi traktorosok arányát egyenlővé kívánták tenni, de a tényleges női részvétel sokkal alacsonyabb maradt, és a munka nehézségei, valamint a társadalmi előítéletek miatt kevesen maradtak hosszú távon a szakmában.

