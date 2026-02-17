Elképesztő: TikTok-trend miatt lányok tömege borotválja kopaszra a fejét

Az elmúlt hetekben a TikTok-trend globális jelenséggé vált, felhasználók milliói nézik azokat a felvételeket, amelyeken nők ollóval és géppel végzik el a hajborotválás folyamatát. Sokan felszabadító döntésként beszélnek a kopaszra borotválás élményéről, amely szerintük időt, pénzt és megfelelési kényszert spórol meg - tájékoztat a Lentra.

A TikTok-trend új szépségideált teremt a közösségi médiában

Fotó: Unsplash

Hogyan indult el TikTok-trend?

A hullám egy influenszer videójával kezdődött 2026 elején. A felvételen a tartalomkészítő kamera előtt szabadult meg hosszú hajától, majd megosztotta követőivel a döntés hátterét. A videó rövid idő alatt milliós nézettséget és lájkszámot ért el. Sokan úgy érezték, ők is szeretnék kipróbálni a radikális változást. A trend gyors terjedését a közösségi média algoritmusa és a személyes hangvételű vallomások is segítették.

Ki az az Erika Titus?

Erika Titus egy népszerű amerikai influenszer, aki elsősorban sminkes és szépségápolási tartalmakat készít. Többmilliós követőtáborral rendelkezik, és korábban főként a női szépségideálokhoz kapcsolódó videóiról volt ismert. A kopaszra borotválásról készült felvételével azonban új irányt adott tartalmainak, és a külső mögötti önazonosság kérdésére helyezte a hangsúlyt.

Miért döntött Erika Titus a hajborotválás mellett?

Az influenszer egy interjúban elmondta, hogy a hajborotválás gondolata régóta foglalkoztatta. Inspirációt merített a Stranger Things című sorozatból is, különösen Tizenegy karakteréből, aki borotvált fejjel vált ikonikus figurává. Titus szerint a döntés nemcsak esztétikai kérdés volt, hanem személyes határhúzás is: szeretett volna kilépni a külső megjelenésével kapcsolatos elvárások árnyékából.

A Stranger Things egyik legismertebb szereplője, Tizenegy, rövidre nyírt hajával vált emlékezetessé a nézők számára Fotó: 7e Art/Netflix

Miért lett népszerű a női kopaszodás 2026-ban?

A női kopaszodás trenddé válása mögött több tényező áll. Egyrészt egyre erősebb az önelfogadást és természetességet hangsúlyozó online diskurzus, másrészt sokan belefáradtak a folyamatos hajformázásba és szépségápolási költségekbe. A kopaszra borotválás így nemcsak divat, hanem tudatos döntés is lett, amely a kontroll visszaszerzését és az önazonosság megerősítését jelképezi.