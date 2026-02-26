Váratlan döntés: Till Attila elhagyta Magyarországot

Javában zajlik A Nagy Duett nyolcadik évada, amelyben Till Attila estéről estére Liptai Claudia oldalán köszönti a nézőket házigazdaként – írja a Blikk.

Fotó: MW Bulvár

Till Attila, a narancssárga csúszómászó

Az élő adások feszített tempója után azonban a TV2 műsorvezetője úgy érezte, szüksége van egy kis pihenésre.

A kukások szakszervezetének vezetője, holland rajongó, narancssárga csúszómászó. Üdv. nektek Ausztriából! Jaj, de szép, jaj, de jó! Kicsit kilazítjuk az idegrendszert snowboarddal”

– mondta egyik Instagram-videójában, miközben a hófödte pályák és a ragyogó napsütés szolgált háttérként.

Till Attila elárulta, hogy évente csak néhány alkalommal jut el snowboardozni, így saját bevallása szerint „örök kezdő” marad, de a lelkesedése töretlen. A felvételek alapján felszabadultan nevet, és láthatóan élvezi, hogy kis időre maga mögött hagyhatja a stúdió világát.

