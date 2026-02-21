Árad a kamu: fele annyi ajánlása sincs a Tiszának, mint amennyit Magyar Péter mondott

Magyar Péter azt állította, hogy pártja délig több mint 250 ezer ajánlást gyűjtött össze országosan, ám a Nemzeti Választási Iroda (NVI) 16 órakor zárt adatai szerint a Tisza Párt mindössze 13 806 ajánlóívet adott le. Egy íven legfeljebb nyolc aláírás szerepelhet, így még elméleti maximum mellett is csupán 110 448 ajánlásról beszélhetünk, ami kevesebb mint fele a bejelentett számnak.

A Tisza Párt aláírás gyűjtése – Magyar Péter ismét hazudott

Fotó: Alapjogokért Központ / Facebook

Az Alapjogokért Központ közérdekű adatigénylése szintén megerősítette: a nyilvános állítások nem fedik a valóságot.

Tisza párt aláírás gyűjtése – Hivatalos adatok cáfolják Magyar Pétert

Miközben a Tisza párt aláírás gyűjtésének eredményei elmaradnak a kommunikált sikerektől, a Fidesz–KDNP ugyaneddig az időpontig 24 523 ajánlóívet adott le, ami megközelítőleg 196 ezer ajánlást jelent. Ez közel 85 ezerrel több, mint a Tisza Párt által összegyűjtött mennyiség. A hivatalos számok ismét azt mutatják: a kormánypártok mögött valódi szervezettség és teljesítmény áll, nem pusztán közösségi médiában felnagyított állítások.

