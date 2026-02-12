Dokumentumfilm készült arról, miként került ukrán befolyás alá a Tisza Párt

Az Ukrán terelés: veszélyes mederben a Tisza című filmből kiderül, hogyan vált Magyar Péter pártja a külföldi befolyásszerzés fogadóképes terepévé egy olyan játszmában, amelynek célja a magyar kormány nemzetközi mozgásterének szűkítése. Emellett nyilvánvaló példákon keresztül mutatják be, hogy a Tisza Párt miként igazodott az európai ukránbarát vonalhoz, Magyar Péterék milyen döntésekkel és gesztusokkal jelezték elköteleződésüket, és miként bukkantak fel a párt környezetében az ukrán kapcsolatok.

Tseber Roland, Ruszin-Szendi Romulusz, Holló István és a Tisza Világ applikáció ukrán szála – senki és semmi nem maradt ki a Magyar Nemzet dokumentumfilmjéből, amelyet immár bárki szabadon megnézhet.

A Magyar Nemzet és több más forrás szerint Tseber Rolandot tavaly kémkedés miatt utasították ki Magyarországról, miközben szoros kapcsolatokat ápolt Zelenszkijjel és több magyar baloldali politikussal. Később pedig Magyar Péter ukrajnai útját is ő szervezte, idén tavasszal pedig Tisza-szigetet alapított Kárpátalján. Azóta fegyverszállításokkal, amerikai hálózati kötődésekkel, homályos eredetű vagyonával került a hírekbe.

Magyar Pétert korábban nyíltan támogatta Tseber Roland Ivanovics, Kárpátalja egyik magas rangú katonai tisztviselője, akit azóta kitiltottak Magyarországról, és akiről felmerült, hogy az ukrán titkosszolgálat embere lehet. Tseber kapcsolati hálója azonban ennél jóval szélesebb: pályafutása során olyan amerikai demokrata politikusokkal és hírszerzési körökhöz kötődő szereplőkkel találkozott, mint David Petraeus volt CIA-igazgató vagy Ron Wyden szenátor – számolt be az Ellenpont cikkében.

