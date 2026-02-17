Micsoda fogás! – 60 kilós óriásragadozó akadt horogra a tiszakécskei holtágon

Ritka az olyan horgászat, amikor szinte minden összejön. Most pontosan ez történt a tiszakécskei holtágon, ahol egy helyi pergetőhorgász délelőtt még egy szép süllővel fotózkodott, délután pedig már egy hatalmas harcsát terelt partra, hívta fel a figyelmet a BAON.

Horváth József a tiszakécskei holtágon fogta ki ezt a 60 kilós harcsát, amit aztán visszaengedett a Tiszába – Fotó: Facebook/Tiszakécskei Holtág

Egy délelőtt, két komoly fogás a tiszakécskei holtágon

„Horváth Józsinak jó napja volt” – ezzel a címmel számolt be az esetről a tiszakécskei Tisza-holtágak halgazdálkodási jogát gyakorló Király és Társai Kft. A bejegyzés szerint a horgász február 13-án, csütörtökön délelőtt a 2-es holtágon pergetve fogott egy 3,9 kilós süllőt. Már ez is szép teljesítmény, különösen ebben az időszakban, de a java csak ezután következett.

Néhány órával később ugyanazon a vízen, szintén pergetve egy 185 centiméteres, mintegy 60 kilogrammos harcsát sikerült kifognia. A kapitális ragadozó komoly erőt képvisel, az ilyen méretű példányok már valódi kihívást jelentenek még a tapasztalt horgászoknak is – derültek ki a részletek a Pecaverzum beszámolójából.

A harcsáról fotó és videó is készült, majd visszaengedték a vízbe. A süllő sorsáról nem közöltek részleteket.

Miért ennyire eredményes a tiszakécskei holtág?

A tiszakécskei holtág az utóbbi években többször is bizonyította, hogy kiváló ragadozóhalas víz. A rendszeres ellenőrzések, a tudatos halgazdálkodás és a horgászok többségének szabálykövető magatartása mind hozzájárulnak ahhoz, hogy ilyen fogások születhessenek.

Az összes damilt levitte a Tisza-tó 75 kilós óriáshala

Tasi Balázs egy elképesztően nagy halat akasztott a Tisza-tóból, a fárasztás pedig igencsak kalandosra sikerült. A fotózáskor a busát hárman bírták csak megtartani.

Ezt a disznó méretű halat még a nagy ho-ho-horgász is megirigyelné

Bődületes busa akadt horogra az Alcsi-Holt-Tiszán: a két horgász életük legnagyobb fogásával tért haza október elején este. A 63,7 kilogrammos, 150 centiméter hosszú hal rekordméretű példány, amely a Tisza ezen szakaszán ritkaságnak számít.