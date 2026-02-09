Ezek a magyar sztárok tragikusan fiatalon haltak meg – emlékszik még rájuk?

A tragédiák sorában fiatalon elhunyt művészek, zenészek, sportolók és közszereplők történetei rajzolódnak ki, akik pályájuk csúcsán vagy annak küszöbén távoztak. Ezek a tragikus halálesetek nemcsak a rajongókat és a szakmát rendítették meg, hanem hosszabb távon is hatással voltak a közbeszédre, vitákat indítva egészségről, mentális terhelésről, erőszakról vagy a nyilvánosság felelősségéről.

Jákli Mónika

Jákli Mónika 2026. január 21-én vesztette életét egy közlekedési balesetben Szlovákiában, Nagymegyer közelében. A 31 éves influenszer és fitneszmodell autója eddig tisztázatlan körülmények között sodródott le az útról egy kanyarban. A helyszínre érkező mentők hosszasan próbálták újraéleszteni, majd kórházba szállították, azonban sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét már nem tudták megmenteni.

Volt férje, az MMA-harcos Boráros Gábor eleinte elzárkózott a nyilvános megszólalástól, majd egy videóban reagált az őt érintő állításokra, és arról is beszélt, milyen feldolgozhatatlan lelki teher volt számára közölni közös, négyéves kislányukkal, hogy édesanyja nem tér vissza.

Boráros Gábor Jákli Mónika temetésén vett végső búcsút volt feleségétől Fotó: Szabolcs László

Tompos Kátya

Tompos Kátya 41 éves korában, 2024. május 31-én hunyt el hosszan tartó betegség után. A Jászai Mari- és Junior Prima díjas színművész, énekes békésen, családja körében távozott. Családja szerint Tompos Kátyának sokat jelentett az a példátlan összefogás és szeretet, amely betegsége hírére indult el országszerte, és amely erőt, valamint reményt adott számára az utolsó időszakban.

Tompos Kátya 1983. március 13-án született Budapesten. Gimnazistaként több éven át tanult a Földessy Margit Stúdióban, majd 2001 és 2005 között a Színház- és Filmművészeti Egyetem operett–musical szakának hallgatója volt. Pályafutása során a színház és a zene területén egyaránt maradandót alkotott, tehetségét szakmai díjakkal is elismerték.

Tompos Kátya 2004-ben megnyerte a színművészeti egyetem dalversenyét Edith Piaf Mylord című dalával.

Fotó: Polyák Attila - Origo

Cikkünk folytatódik, lapozzon!