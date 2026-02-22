Ezeken a vicceken sírva fog röhögni – az ügyvédek sem ússzák meg

A vicc örök, a nevetés pedig gyógyír minden napra. Ebben a válogatásban a magyar humor egyik legismertebb műfajából, az ügyvéd viccek világából szemezgettünk. A pesti vicc hagyományait követve olyan poénokat gyűjtöttünk össze, amelyek generációk óta mosolyt csalnak az arcokra.

Legjobb ügyvéd viccek Fotó: AI, Mesterséges intelligencia által generált kép

Legjobb ügyvéd viccek

Ha a legjobb vicceket keresi, és egy kis könnyed humorra vágyik, ez az összeállítás garantáltan megnevetteti.

1. Egy zsebtovaj a bíróságon az ítéletre vár. A bíró kihírdeti:

- Vádlottat bűnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében. A bírság 45 ezer forint.

Erre feláll a vádlott ügyvédje:

- Tisztelt bíró úr! Védencemnek mindössze 20 ezer forintja van, de ha adnak neki tíz percet kint a tömegben, hamarosan előteremti a többit is.

2. Egy nő sorban áll a postán, amikor észreveszi, hogy előtte egy középkorú, kopaszodó férfi rengeteg, szívekkel teli képeslapra kis szivecske-bélyegzőt nyomkod, majd elővesz egy parfümös üveget, és az összes lapot egyenként befújja. A nő nem bírja megállni szó nélkül:

- Mondja, maga mit csinál?

- Szétküldök 1000 darab Valentin-napi képeslapot azzal a szöveggel, hogy: "Találd ki, ki vagyok!".

- De miért?

- Válóperes ügyvéd vagyok.

3. Egy autós elgázol egy gyalogost, aki súlyosan megsérül. Pár hónap múlva a bíróságon, az áldozat által indított kártérítési pernél találkoznak.

- Tisztelt bíróság! - kezdi az autós védőügyvédje - Kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem harminc éve vezet balesetmentesen!

Erre feláll a felperes ügyvédje:

- Tisztelt bíróság! Ha ennyit számít a gyakorlat, kérem vegyék figyelembe, hogy ügyfelem már ötven éve gyalogol balesetmentesen!

4. A dörzsölt paraszt egy sérelme ügyében ügyvédhez fordul. Az meghallgatja, majd így szól:

- Ezt a pert megnyerjük, az száz százalék!

Az öreg erre feláll és elindul kifelé.

- De hova megy bátyám?!

- Keresek egy másik ügyvédet. Az előbb ugyanis az ellenfelem álláspontját mondtam el.

5. Az ügyvéd haldoklik a kórházban, és amikor egy barátja meglátogatja, éppen a Bibliát lapozgatja kétségbeesetten.

- Hát te meg mit csinálsz? -kérdezi a barát.

Mire az ügyvéd:

- Joghézagok után kutatok.