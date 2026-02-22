Ezeken a vicceken sírva fog röhögni – az ügyvédek sem ússzák meg

A vicc örök, a nevetés pedig gyógyír minden napra. Ebben a válogatásban a magyar humor egyik legismertebb műfajából, az ügyvéd viccek világából szemezgettünk. A pesti vicc hagyományait követve olyan poénokat gyűjtöttünk össze, amelyek generációk óta mosolyt csalnak az arcokra.
Legjobb ügyvéd viccek
Ha a legjobb vicceket keresi, és egy kis könnyed humorra vágyik, ez az összeállítás garantáltan megnevetteti.
1. Egy zsebtovaj a bíróságon az ítéletre vár. A bíró kihírdeti:
- Vádlottat bűnösnek találtam többrendbeli lopás elkövetésében. A bírság 45 ezer forint.
Erre feláll a vádlott ügyvédje:
- Tisztelt bíró úr! Védencemnek mindössze 20 ezer forintja van, de ha adnak neki tíz percet kint a tömegben, hamarosan előteremti a többit is.
2. Egy nő sorban áll a postán, amikor észreveszi, hogy előtte egy középkorú, kopaszodó férfi rengeteg, szívekkel teli képeslapra kis szivecske-bélyegzőt nyomkod, majd elővesz egy parfümös üveget, és az összes lapot egyenként befújja. A nő nem bírja megállni szó nélkül:
- Mondja, maga mit csinál?
- Szétküldök 1000 darab Valentin-napi képeslapot azzal a szöveggel, hogy: "Találd ki, ki vagyok!".
- De miért?
- Válóperes ügyvéd vagyok.
3. Egy autós elgázol egy gyalogost, aki súlyosan megsérül. Pár hónap múlva a bíróságon, az áldozat által indított kártérítési pernél találkoznak.
- Tisztelt bíróság! - kezdi az autós védőügyvédje - Kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem harminc éve vezet balesetmentesen!
Erre feláll a felperes ügyvédje:
- Tisztelt bíróság! Ha ennyit számít a gyakorlat, kérem vegyék figyelembe, hogy ügyfelem már ötven éve gyalogol balesetmentesen!
4. A dörzsölt paraszt egy sérelme ügyében ügyvédhez fordul. Az meghallgatja, majd így szól:
- Ezt a pert megnyerjük, az száz százalék!
Az öreg erre feláll és elindul kifelé.
- De hova megy bátyám?!
- Keresek egy másik ügyvédet. Az előbb ugyanis az ellenfelem álláspontját mondtam el.
5. Az ügyvéd haldoklik a kórházban, és amikor egy barátja meglátogatja, éppen a Bibliát lapozgatja kétségbeesetten.
- Hát te meg mit csinálsz? -kérdezi a barát.
Mire az ügyvéd:
- Joghézagok után kutatok.
6. A helybéli plébános és az ügyvéd együtt érkeznek Szent Péterhez. Szent Péter közönbösen fogadja a plébánost, és azonnal betessékeli a mennyország tömegszállására. Az ügyvédet viszont karon fogja és a legnagyobb tisztelettel vezeti egy magán luxuslakásba. A pap felháborodva panaszkodik Szent péternek, hogy ő egész életében Isten szolgája volt, és neki csak tömegszállás jut, milyen alapon kap az ügyvéd ilyen kitüntető bánásmódot. Mire Szenet Péter:
- Papokból tucatjával érkeznek a mennyországba, míg az ügyvédekből ez az első aki ide jutott.
7. Mi a különbség az ügyvéd és a vámpír között?
- Az egyik egy vérszívó állat, a másik képes denevérré válni.
8. Egy kezdő ügyvéd a szenvedő alanya az alábbi párbeszédnek:
- Szóval maga ügyvéd. Van már valami ügye?
- Nincs.
- Szóval ügyetlen!
- Pontosabban volt már egy...
- Akkor együgyű!
- ...de aztán elvették és másnak adták.
- Tehát ügyefogyott!
9. Két jóbarát támasztja a pultot a kocsmában.
- Mondd, megegyeztél már a feleségeddel a vagyonmegosztásban?
- Hogyne, a válóperes ügyvédem mindent elintézett.
- Na, mesélj!
- A lakás és a gyerek a feleségemé lett, az autó az enyém, a vagyon pedig az ügyvédé.
10. Vádlott megkérdi az ügyvédjét.
- Meddig tart még ez a kellemetlen helyzet?
- Nekem kb. 5 perc, magának 5 év.