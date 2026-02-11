Új korszak jöhet a magyar űrkutatás történetében

Űrkutatási programot indít a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat (HUN-REN), hogy a magyar űrkutatás még szorosabban kapcsolódjon a magyar társadalom és a gazdaság számára közvetlenül hasznosuló tudományos eredményekhez – hangzott el az idén először, hagyományteremtő céllal megrendezett Space Summit konferencián. Gulyás Balázs, a HUN-REN elnöke bejelentette: Európa legnagyobb űripai konferenciáján, a márciusi londoni Space-Comm Expón a HUN-REN és Kapu Tibor kutató űrhajós képviseli Magyarországot.

A HUN-REN vezetői és szakemberei az űrkutatás új programjának bejelentésén - Fotó: DKP Visual Kft.

Az űrkutatás világszerte az egyik leggyorsabban növekvő, stratégiai jelentőségű ágazattá vált. A globális űrgazdaság már nem kizárólag tudományos kérdés: alapvetően befolyásolja a távközlést, a navigációt, a klíma- és környezetmonitorozást, a biztonságot, az egészségügyi innovációkat, valamint a mesterséges intelligenciára és adatgazdaságra épülő új iparágak fejlődését.

A HUN-REN új űrkutatási programja erre a globális átalakulásra reagál. A kezdeményezés elősegíti, hogy a magyar kutatási kapacitások könnyebben bekapcsolódjanak az európai és nemzetközi űrkutatási értékláncokba, és hogy az alapkutatástól az alkalmazott fejlesztésekig terjedő eredmények mérhető társadalmi és gazdasági hasznosulást teremtsenek. A program tervezése megkezdődött, és annak eredményeit még idén bemutatja a HUN-REN. A program határozott célkitűzése, hogy hosszú távon erősítse Magyarország pozícióját az űrkutatáshoz kapcsolódó globális innovációs ökoszisztémában.

„Az új programmal a HUN-REN azt akarja elérni, hogy Magyarország tudásával és kutatási kapacitásaival aktív, értékteremtő szereplője legyen a nemzetközi űrgazdaságnak. A HUN-REN Magyar Kutatási Hálózatban nyolc kutatóintézet évtizedek óta végez nemzetközileg is elismert tudományos tevékenységet. A program végrehajtása során ezt a hatalmas, de szétaprózódott tudáskincset egyetlen, ütőképes stratégiába foglaljuk össze, támaszkodva a HUNOR program eddigi eredményeire”

– mondta köszöntőbeszédében Gulyás Balázs.

A HUN-REN elnöke szerint az űrkutatás stratégiai jelentőségű befektetés Magyarország számára - Fotó: DKP Visual Kft.

A HUN-REN kutatóhálózatán belül jelenleg 126 kutató foglalkozik aktívan űrkutatási témákkal, lefedve az alapkutatástól az alkalmazott fejlesztésekig terjedő teljes spektrumot. Ez a tudásbázis biztosítja, hogy Magyarország az űrkutatásban ne csupán résztvevő, hanem alakító szereplő legyen a nemzetközi együttműködésekben.

„Az űr ma már nem csupán a csillagászatra korlátozódik, hanem a világgazdaság egyik leggyorsabban növekvő pályája. Az űrkutatás kulcsszerepet játszik a mesterséges intelligencia fejlesztésében, az adatvagyon hasznosításában vagy a kritikus infrastruktúrák védelmében. A vezető gazdaságok számára ezért az űrkutatás egyszerre technológiai, gazdasági és szuverenitási kérdés – az OECD adatai szerint minden űrkutatásba fektetett egy euró átlagosan hat–hét euró gazdasági megtérülést hoz. Ez tehát nem költség – hanem az egyik legmagasabb hozamú befektetésünk. A HUN-REN célja, hogy a kutatók számára megteremtse azt a tudományos és technológiai környezetet – nemzetközi együttműködésekkel és a mesterséges intelligencia eszköztárával –, amely ma már a hatékony és versenyképes kutatás elengedhetetlen feltétele”

– tette hozzá Jakab Roland, a HUN-REN vezérigazgatója.