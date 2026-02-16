Egyre gyorsabban múlik az idő? Valami történt a világban?

A Valóság Ezer Darabja legújabb epizódjában Jeszenszky Zsolt azt vizsgálja, vajon valóban változott-e valami a világ működésében, vagy csupán az érzékelésünk alakult át a digitális korszakban.
Mostanában úgy érezzük, repül az idő… Vagy ez csak egy illúzió, és az idő valójában pontosan ugyanúgy múlik, mint régen? A válasz: igen is, meg nem is. Valami tényleg történt a világban.
A “Valóság Ezer Darabja” sorozat eheti epizódjában Jeszenszky Zsolt utánajár, hogy pontosan mi…
