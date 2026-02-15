Sokan nem tudják: nem csak védett korban tilos kirúgni a dolgozót

A Munka Törvénykönyve világosan fogalmaz: a nyugdíjkorhatárhoz közeledő dolgozók elbocsátása szigorú feltételekhez kötött. Magyarországon az öregségi nyugdíjkorhatár 65 év, a „védett kor” pedig azt jelenti, hogy az érintett munkavállalónak kevesebb mint öt éve van hátra a nyugdíjig – írja a sonline.hu.

A védett korú munkavállalókat nem olyan egyszerű elbocsátani

Fotó: Unsplash

Jobb, ha tudja ezeket, ha védett korba lépett

Védett korban a munkáltató mozgástere jelentősen beszűkül. A felmondást minden esetben valós és okszerű indokkal kell alátámasztani, pusztán „átalakításra” vagy költségcsökkentésre hivatkozva nem küldhető el a dolgozó.

Ha a munkáltató működésével összefüggő okból szűnik meg egy pozíció, a cégnek kötelező megvizsgálnia, hogy van-e a munkavállaló végzettségének és képességeinek megfelelő másik munkakör. Amennyiben igen, azt fel kell ajánlani – elbocsátásra csak akkor kerülhet sor, ha nincs ilyen lehetőség, vagy a dolgozó azt elutasítja.

Fontos azonban tudni: a védett kor nem jelent teljes felmentést. A munkaviszony megszüntethető, ha a dolgozó már nem képes ellátni feladatait, akár egészségügyi okból, akár azért, mert a tudása elavult. Ilyen esetben is először másik munkakört kell keresni számára.

A magatartási problémák pedig azonnali következményekkel járhatnak: súlyos szabályszegés, ittas munkavégzés vagy kárt okozó magatartás esetén a munkáltató azonnali hatályú felmondással is élhet.

Nemcsak az idősebb munkavállalók élveznek védelmet. A törvény több élethelyzetben is felmondási tilalmat ír elő. Ide tartozik többek között:

a várandósság ideje (ha a munkáltatót erről tájékoztatták),

szülési, apasági és szülői szabadság,

lombikprogramban való részvétel időtartama.

Szakértők szerint a 2023-as jogszabály-módosítások óta a munkavállalók védelme még szélesebb körű, mint korábban.

Ha minden feltétel teljesül és a felmondás jogszerű, a védett korú munkavállalók emelt összegű végkielégítésre jogosultak. A munkaviszony hosszától függően akár 9 havi bérnek megfelelő összeg is járhat.

Ha valaki úgy érzi, jogsértően bocsátották el, 30 napja van bírósághoz fordulni, ahol nem neki, hanem a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy jogszerűen járt el. A tanulság egyértelmű: nem árt tisztában lenni a jogainkkal, mert sokkal kevésbé lehet minket elküldeni, mint azt sokan gondolják.