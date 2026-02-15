Lángok csaptak fel a tóparton – brutális télűzés Velencén

A Velencei Karnevál 2026 már-már tavaszias időben zajlott, de a felvonulók nem bízták a véletlenre a tél távozását. A Tópart utca megtelt programokkal, hangos kiabálással és trombitaszóval, miközben a gólyalábas menet élén harsány zajjal adták tudtára a rideg, hideg télnek, hogy ideje búcsút intenie – írj a FEOL.

Velencei Karnevál 2026 – látványos kiszebáb égetés és hangos télűzés a Velencei-tónál. otó: MW archív

Velencei Karnevál 2026: látványos télűző felvonulás a Velencei-tónál

A télűző felvonulás Velence városában idén is látványos elemekkel egészült ki: előadások, lemezlovas, zenekari fellépés és a hagyományos kiszebáb égetés is szerepelt a programban. A zajos télűzés a Velencei-tónál nemcsak látványos, hanem közösségformáló esemény is volt, ahol kicsik és nagyok együtt űzték a hideget.

Kiszebáb égetés és esti mulatság a Velencei-tónál

A Velencei Karnevál 2026 egyik legfontosabb pillanata a kiszebáb égetés volt. A velenceiek a bábbal együtt jelképesen minden rosszat is a tűzbe vetettek, így búcsúztatva a nehézségeket és a téli időszakot. A lángok mellett sokan csendben figyeltek, mások hangos biztatással kísérték a tél búcsúját.

Az este azonban már a felszabadult szórakozásé volt: tűzzsonglőr show, élőzene és lemezlovas gondoskodott arról, hogy a Velencei Karnevál 2026 méltó lezárást kapjon. A tóparti karneváli hangulat, a fények és a zene együtt teremtettek igazi télbúcsúztató ünnepet.

A Velencei Karnevál 2026 leglátványosabb pillanatairól készült teljes fotógaléria a FEOL oldalán tekinthető meg.

