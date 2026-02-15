Lángok csaptak fel a tóparton – brutális télűzés Velencén

A Velencei Karnevál 2026 már-már tavaszias időben zajlott, de a felvonulók nem bízták a véletlenre a tél távozását. A Tópart utca megtelt programokkal, hangos kiabálással és trombitaszóval, miközben a gólyalábas menet élén harsány zajjal adták tudtára a rideg, hideg télnek, hogy ideje búcsút intenie – írj a FEOL.
Velencei Karnevál 2026: látványos télűző felvonulás a Velencei-tónál
A télűző felvonulás Velence városában idén is látványos elemekkel egészült ki: előadások, lemezlovas, zenekari fellépés és a hagyományos kiszebáb égetés is szerepelt a programban. A zajos télűzés a Velencei-tónál nemcsak látványos, hanem közösségformáló esemény is volt, ahol kicsik és nagyok együtt űzték a hideget.
Kiszebáb égetés és esti mulatság a Velencei-tónál
A Velencei Karnevál 2026 egyik legfontosabb pillanata a kiszebáb égetés volt. A velenceiek a bábbal együtt jelképesen minden rosszat is a tűzbe vetettek, így búcsúztatva a nehézségeket és a téli időszakot. A lángok mellett sokan csendben figyeltek, mások hangos biztatással kísérték a tél búcsúját.
Az este azonban már a felszabadult szórakozásé volt: tűzzsonglőr show, élőzene és lemezlovas gondoskodott arról, hogy a Velencei Karnevál 2026 méltó lezárást kapjon. A tóparti karneváli hangulat, a fények és a zene együtt teremtettek igazi télbúcsúztató ünnepet.
A Velencei Karnevál 2026 leglátványosabb pillanatairól készült teljes fotógaléria a FEOL oldalán tekinthető meg.
Busójárás archív felvételeken – a mohácsi téltemetés, amit egyszer látnod kell
Archív fotók őrzik a mohácsi téltemetés leglátványosabb pillanatait, amikor bundás, ijesztő, maszkos alakok lepik el az utcákat. A busójárás évszázadok óta a mohácsiak hagyományos farsangi népszokása, amely minden évben turisták ezreit vonzza a Duna-parti városba.
Nem fog hinni a szemének! Lélegzetelállító képeken vonulnak a rémalakok
A mohácsi busók ijesztő álarcai és zajos felvonulása évszázadok óta a télűzés egyik legismertebb jelképei. A busójárás minden évben Baranya egyik legnagyobb hagyományőrző és turisztikai eseménye, amely egyszerre vált ki félelmet, csodálatot és kíváncsiságot a látogatókból. A látványos koreográfia mögött azonban egy kevésbé ismert, emberi oldal is megbújik.