Ez a 7 egyszerű lépés képes rendbe tenni a vércukorszintet

A vércukorszint megfelelő szabályozása kulcsszerepet játszik az egészség megőrzésében, mégis sokan csak akkor foglalkoznak vele, amikor már kialakul a cukorbetegség vagy a prediabétesz. A tartósan magas vércukorérték, az emelkedett inzulinszint és az inzulinrezisztencia szorosan összefüggenek, és egy olyan ördögi kört hoznak létre, amely fokozza a gyulladásos folyamatokat, gyorsítja az öregedést, valamint növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát - tájékoztat a FIT BOOK.
Mi az ideális vércukorszint, és mikor veszélyes?
Az éhgyomri vércukorérték ideális esetben 5,4 mmol/l alatt marad. Az ennél tartósan magasabb értékek már anyagcserezavarra utalhatnak.
- 5,7–6,4 mmol/l között gyakran prediabéteszről beszélünk;
- 6,5 mmol/l felett a cukorbetegség gyanúja merül fel.
A veszély abban rejlik, hogy a határértékek környékén sokáig nem jelentkeznek tünetek, miközben a szervezetben már káros folyamatok zajlanak.
Hogyan függ össze a vércukorszint és az inzulinrezisztencia?
Amikor a vércukorszint megemelkedik, a hasnyálmirigy inzulint bocsát ki, hogy a glükóz bejusson a sejtekbe. Ha azonban ez az állapot túl gyakran ismétlődik, a sejtek érzékenysége csökken, és egyre rosszabbul reagálnak az inzulinra. Ez az inzulinrezisztencia, amelynek következtében a cukor hosszabb ideig marad a vérben, az inzulinszint tovább emelkedik, és kialakul egy önfenntartó anyagcsere-zavar.
Hogyan lehet természetes módon csökkenteni a vércukorszintet?
A vércukorszint csökkentése sok esetben életmódbeli változtatásokkal is elérhető:
- napi 2–3 étkezésre való áttérés;
- a nassolás teljes elhagyása;
- szénhidrátok tudatos időzítése;
- étkezés utáni könnyű mozgás (például séta);
- heti 1–2 alkalommal intenzívebb fizikai terhelés;
- rendszeres böjtnap beiktatása;
- elegendő alvás és stresszcsökkentés.
Miért nem elég a gyógyszer a vércukorszint rendezéséhez?
A gyógyszeres kezelés csökkentheti a tüneteket, de önmagában ritkán oldja meg a problémát. A vércukorszint szabályozása alapvetően életmódfüggő folyamat: az étkezési szokások, a mozgás mennyisége és az alvásminőség mind meghatározó tényezők. Ha ezek nem változnak, a gyógyszerek csak elfedik az anyagcsere-zavar valódi okát, és hosszú távon nem akadályozzák meg az állapot romlását.
Vércukormérés hidegben – mire figyeljünk a pontos eredményekért?
A cukorbetegek életében döntő jelentőségű a rendszeres és pontos vércukormérés. Ezzel többek közt nyomon követhető az állapot alakulása, megtudható az éhomi vércukorszint, és megfigyelhető, hogyan alakul a szint étkezés, mozgás során, után. A téli hidegben azonban nem csak a mérés pontosságára kell jobban ügyelni, de az inzulinigény esetleges változására is. Dr. Para Györgyi , a Cukorbetegközpont – Prima Medica diabetológusa, belgyógyász, szöveti cukor monitorozás specialista adott hasznos tanácsokat az érintetteknek.
