Ez a 7 egyszerű lépés képes rendbe tenni a vércukorszintet

Az anyagcsere-betegségek többsége nem egyik napról a másikra alakul ki, hanem hosszú évek alatt, szinte észrevétlenül. A vércukorszint tartós eltolódása már jóval az első tünetek megjelenése előtt olyan folyamatokat indít el a szervezetben, amelyek később súlyos következményekkel járhatnak.
A vércukorszint megfelelő szabályozása kulcsszerepet játszik az egészség megőrzésében, mégis sokan csak akkor foglalkoznak vele, amikor már kialakul a cukorbetegség vagy a prediabétesz. A tartósan magas vércukorérték, az emelkedett inzulinszint és az inzulinrezisztencia szorosan összefüggenek, és egy olyan ördögi kört hoznak létre, amely fokozza a gyulladásos folyamatokat, gyorsítja az öregedést, valamint növeli a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát - tájékoztat a FIT BOOK.

Mi az ideális vércukorszint, és mikor veszélyes?

Az éhgyomri vércukorérték ideális esetben 5,4 mmol/l alatt marad. Az ennél tartósan magasabb értékek már anyagcserezavarra utalhatnak.

  • 5,7–6,4 mmol/l között gyakran prediabéteszről beszélünk;
  • 6,5 mmol/l felett a cukorbetegség gyanúja merül fel. 

A veszély abban rejlik, hogy a határértékek környékén sokáig nem jelentkeznek tünetek, miközben a szervezetben már káros folyamatok zajlanak.

Hogyan függ össze a vércukorszint és az inzulinrezisztencia?

Amikor a vércukorszint megemelkedik, a hasnyálmirigy inzulint bocsát ki, hogy a glükóz bejusson a sejtekbe. Ha azonban ez az állapot túl gyakran ismétlődik, a sejtek érzékenysége csökken, és egyre rosszabbul reagálnak az inzulinra. Ez az inzulinrezisztencia, amelynek következtében a cukor hosszabb ideig marad a vérben, az inzulinszint tovább emelkedik, és kialakul egy önfenntartó anyagcsere-zavar.

Hogyan lehet természetes módon csökkenteni a vércukorszintet?

A vércukorszint csökkentése sok esetben életmódbeli változtatásokkal is elérhető:

  1. napi 2–3 étkezésre való áttérés;
  2. a nassolás teljes elhagyása;
  3. szénhidrátok tudatos időzítése;
  4. étkezés utáni könnyű mozgás (például séta);
  5. heti 1–2 alkalommal intenzívebb fizikai terhelés;
  6. rendszeres böjtnap beiktatása;
  7. elegendő alvás és stresszcsökkentés.

Miért nem elég a gyógyszer a vércukorszint rendezéséhez?

A gyógyszeres kezelés csökkentheti a tüneteket, de önmagában ritkán oldja meg a problémát. A vércukorszint szabályozása alapvetően életmódfüggő folyamat: az étkezési szokások, a mozgás mennyisége és az alvásminőség mind meghatározó tényezők. Ha ezek nem változnak, a gyógyszerek csak elfedik az anyagcsere-zavar valódi okát, és hosszú távon nem akadályozzák meg az állapot romlását.

Vércukormérés hidegben – mire figyeljünk a pontos eredményekért?

A cukorbetegek életében döntő jelentőségű a rendszeres és pontos vércukormérés. Ezzel többek közt nyomon követhető az állapot alakulása, megtudható az éhomi vércukorszint, és megfigyelhető, hogyan alakul a szint étkezés, mozgás során, után. A téli hidegben azonban nem csak a mérés pontosságára kell jobban ügyelni, de az inzulinigény esetleges változására is. Dr. Para Györgyi , a Cukorbetegközpont – Prima Medica diabetológusa, belgyógyász, szöveti cukor monitorozás specialista adott hasznos tanácsokat az érintetteknek.

Ez az 5 étkezési szokás csodát tesz a vércukorszinttel!

Ingadozó a vércukorszinted, gyakran érzed magad fáradtnak vagy ingerlékenynek evés után? Nem kell drasztikus diétába kezdened – néhány apró, de tudatos napi szokással is sokat tehetsz azért, hogy egyensúlyban tartsd a vércukorszinted. Mutatjuk, melyek ezek a legegyszerűbb, mégis leghatékonyabb trükkök!

 

