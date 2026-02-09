Nemzetközi siker: ismét a világ élvonalába kerültek a magyarok

Ismét az élmezőnyben végeztek a magyar diákok a tajvani innovációs versenyen, a Taiwan International Science Fair-en mindkét magyar versenyző negyedik helyet szerzett 32 ország 700 versenyzője közül - közölte a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hétfőn az MTI-vel.

Magyar diákok a tajvani verseny nemzetközi mezőnyében

Fotó: Országos Tudományos és Innovációs Olimpia / Facebook

Milyen fejlesztésekkel indultak a magyar középiskolások a versenyen?

A tájékoztatás szerint Hajsz Natali Júlia, a Deutsche Schule Budapest - Thomas Mann Gimnázium diákja olyan 3D technológiával nyomtatott, személyre szabható, részben felszívódó sebtapaszt fejlesztett ki, amely hatékonyabb gyógyulást, és egyben kevesebb hulladékot eredményez. Czapák Dániel, a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium tanulója az ipari gépek meghibásodását előre jelezni képes vezeték nélküli rendszert alkotott meg.

A magyar versenyzők korábban az Országos Tudományos és Innovációs Olimpián értek el kiváló eredményeket, ezzel szereztek jogot arra, hogy a nemzetközi mezőnyben is bizonyítsák tudásukat – írták a közleményben.

Mi az a Taiwan International Science Fair?

A Taiwan International Science Fair (TISF) versenyt 2002-ben alapította a Tajvani Oktatási Minisztérium, a rendezvényhez 2010-ben csatlakoztak először nemzetközi partnerek által delegált diákok.

Az idei versenyen 13 kategóriában több mint 500 kutatási projekttel vettek részt a középiskolás korú versenyzők, akik a Tajvani Nemzeti Tudományos Oktatási Központban mérték össze tudásukat - tájékoztatott a Magyar Innovációs Szövetség.

