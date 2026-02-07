Valódi horror: ezeket a sokkoló dolgokat találták a kukákban Magyarországon

Hírlevél
Horrorisztikus és sokkoló dolgok kerülnek elő a hétköznapi szemét közül. A veszélyes hulladék nemcsak környezeti, hanem komoly biztonsági kockázatot is jelent a hulladékkezelésben dolgozók számára. A kukák tartalma sokszor minden képzeletet felülmúl.
A hulladékgazdálkodás a legtöbb ember számára láthatatlan munka. Az ezen a területen dolgozók azonban nap mint nap egészen megdöbbentő helyzetekkel szembesülnek.

A veszélyes hulladékok mellett vért, emberi maradványokat és pénz is találtak a kukában
A veszélyes hulladékok mellett vért, emberi maradványokat és pénz is találtak a kukában (illusztráció) Fotó: Leonid Danilov/Pexels

Veszélyes hulladék a szemétben: horror a mindennapokban

A MiReHu munkatársai szerint a begyűjtött szemét között nemcsak szokatlan, hanem sok esetben kifejezetten veszélyes hulladék is előfordul. A kukában talált dolgok között akadt már kiürített urna, rajta az elhunyt nevével és dátumokkal, ami az egyik legmegrázóbb esetnek számít.

Előfordultak művégtagok és műfogsorok is, amelyek meglepően gyakran kerülnek elő a hulladék közül.

 Egy másik esetben egy fagyasztóládában rohadó húst találtak, míg máshol véres kanapé, matrac és szőnyeg került a szemét közé.

Megdöbbentő dolgok a kukában

A hulladékgazdálkodás során fegyverrel kapcsolatos esetek is előfordultak. Hatástalanított lőszerek, riasztópisztolyok, valamint komplett katonai és rendőri egyenruhák is kerültek már elő a kukából, amelyek komoly kockázatot jelentenek a dolgozók számára.

A véres hulladék és az emberi maradvány nyomai miatt több alkalommal is fokozott óvatosságra volt szükség.

 Egyes tárgyakról később kiderült, hogy holttesttel hozhatók összefüggésbe, ami a horror szó jelentését is új szintre emeli.

Értékek és pénz is a szemétben végezte

Nem ritka, hogy a lakosok utólag jelentkeznek, mert értékes tárgyakat dobtak ki véletlenül.Egy emlékezetes esetben egy házaspár kereste fel az ügyfélszolgálatot, miután egy táska mintegy 8 millió forint készpénzzel együtt került a kommunális szemétbe – írja cikkében a BOON, ahol további érdekes dolgokat találhat, pontosabban azt, amit mások kidobtak.

