Valódi horror: ezeket a sokkoló dolgokat találták a kukákban Magyarországon

A hulladékgazdálkodás a legtöbb ember számára láthatatlan munka. Az ezen a területen dolgozók azonban nap mint nap egészen megdöbbentő helyzetekkel szembesülnek.

A veszélyes hulladékok mellett vért, emberi maradványokat és pénz is találtak a kukában (illusztráció) Fotó: Leonid Danilov/Pexels

Veszélyes hulladék a szemétben: horror a mindennapokban

A MiReHu munkatársai szerint a begyűjtött szemét között nemcsak szokatlan, hanem sok esetben kifejezetten veszélyes hulladék is előfordul. A kukában talált dolgok között akadt már kiürített urna, rajta az elhunyt nevével és dátumokkal, ami az egyik legmegrázóbb esetnek számít.

Előfordultak művégtagok és műfogsorok is, amelyek meglepően gyakran kerülnek elő a hulladék közül.

Egy másik esetben egy fagyasztóládában rohadó húst találtak, míg máshol véres kanapé, matrac és szőnyeg került a szemét közé.

Megdöbbentő dolgok a kukában

A hulladékgazdálkodás során fegyverrel kapcsolatos esetek is előfordultak. Hatástalanított lőszerek, riasztópisztolyok, valamint komplett katonai és rendőri egyenruhák is kerültek már elő a kukából, amelyek komoly kockázatot jelentenek a dolgozók számára.

A véres hulladék és az emberi maradvány nyomai miatt több alkalommal is fokozott óvatosságra volt szükség.

Egyes tárgyakról később kiderült, hogy holttesttel hozhatók összefüggésbe, ami a horror szó jelentését is új szintre emeli.

Értékek és pénz is a szemétben végezte

Nem ritka, hogy a lakosok utólag jelentkeznek, mert értékes tárgyakat dobtak ki véletlenül.Egy emlékezetes esetben egy házaspár kereste fel az ügyfélszolgálatot, miután egy táska mintegy 8 millió forint készpénzzel együtt került a kommunális szemétbe – írja cikkében a BOON, ahol további érdekes dolgokat találhat, pontosabban azt, amit mások kidobtak.

Sokkoló mennyiségű hulladék keletkezik a magyar irodákban is, amivel muszáj kezdeni valamit

Jelentős mennyiségű hulladék keletkezik a magyarországi irodákban és intézményekben, és a hulladékgazdálkodási célok szempontjából nem igazán előnyös, ha ezek a lakossági kommunális hulladékkal együtt jutnak a hulladékáramba. A települési hulladék 10-15 százalékát is elérő mennyiségű irodai szemét mellett az intézményi lomok kérdése is problémát jelenthet egyes intézmények jelenlegi hulladékkezelési gyakorlatában, bár mindkettőre van megoldás.