A világ még mindig fél tőle: a legjobb Chuck Norrisos viccek

13 perce
Olvasási idő: 2 perc
Ugye Ön is ismer legalább egy viccet Chuck Norrisról? Neki is megvan a kedvenc vicce, és jobban teszi, ha nevet rajta!
Chuck Norris személye köré olyan mítosz épült, amit sem az idő, sem a józan ész nem tudott lerombolni. Ha létezik örök vicc, akkor az biztosan kapcsolódik Chuck Norris nevéhez.

vicc
Chuck Norris ismeri az összes viccet
Fotó: Getty Images

10 klasszikus Chuck Norris-vicc:

1. Chuck Norris az apja előtt veszítette el a szüzességét.

2. Amikor Kolumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, Chuck Norris üdvözölte.

3. Chuck Norris nem hord órát. Ő dönti el, mennyi az idő.

4. Chuck Norris egyszer hülyére vert egy okostelefont.

5. Chuck Norris már látta Columbo feleségét.

6. Chuck Norris látótávolsága 200 km. Csukott szemmel.

7. Mikor Bell feltalálta a telefont, már volt két nem fogadott hívása Chuck Norristól.

8. Chuck Norris egyszer olyan gyorsan kelt fel, hogy látta magát aludni.

9. Chuck Norris egyszer steaket rendelt egy vegán étteremben, és megkapta.

10. ChatGPT: Kérdezhetek tőled valamit Chuck?

Ide kattintva elolvashatja Chuck Norris kedvenc viccét!

