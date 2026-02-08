A természet nem hazudik – itt vannak a tavasz első virágai

Ahogy az enyhébb időjárás meghozta az első igazán tavaszi napsugarakat, Magyarország sok régiójában felbukkantak az év első virágai.

Behavazott, virágzó téltemető a debreceni Nagyerdőben 2026. februárjában

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

A hóvirágok hófehér harangjai a félig fagyott talajból bújnak elő, míg az erdők alján a védett téltemetők élénk sárga szőnyeget alkotnak. Ezek egyértelmű jelei annak, hogy a természet lassan magához tér a hosszú tél után. Természetjárók és a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert közösségi oldalán megosztott fotók tanúsága szerint több helyen is megjelentek már a korai virágok: nemcsak a hóvirág kinyílt példányai láthatók, hanem még bimbós hajtások is, amelyek további virágzást ígérnek – írja a Veol.

A hóvirág a lombfakadás előtt nyit

A téltemető, más néven télike, Magyarország-szerte fellelhető védett évelő növény, amely páradús ligeterdőkben, tölgyesekben és gyertyános állományokban bontja szirmait. Virágzáskor az erdő talaját aranyló foltok borítják be, és aki arra jár, szinte el sem hiszi, milyen közel a tavasz.

Botanikusok szerint ezek a korai fajták – mint a hóvirág vagy a téltemető – a lombfakadás előtt nyitnak, így kihasználva a még szabad fényt és a föld felmelegedő talaját.

Évről évre vannak olyan kirándulók, akik már januárban bukkannak virágzó példányokra, de február végétől egészen látványos hóvirágmezőkben gyönyörködhetnek a természetet kedvelők.

Elindult a hóvirágszezon

Az Origo a napokban arról írt, hol találhatja meg Magyarország legszebb virágmezőit. Jó hír, hogy nem szükséges hosszú utazást tervezni, hiszen az ország több régiójában is találhatók ismert lelőhelyek.