Ha ezeket a tüneteket tapasztalja, akkor egy vitamin állhat a háttérben

A vitaminhiány sokszor alattomosan jelentkezik: a szervezet először apró jelekkel figyelmeztet, majd komolyabb problémák is kialakulhatnak. Az A-vitamin különösen fontos a szem, a bőr és az immunrendszer egészségéhez, ezért érdemes odafigyelni a megfelelő bevitelre – írja a Kemma.
Mik a vitaminhiány leggyakoribb jelei?
Az A-vitamin hiánya ritkán fordul elő, de ha mégis kialakul, több szervünk is azonnal jelez. A leggyakoribb tünetek:
- fáradékonyság és gyakori fertőzések;
- meddőség;
- farkasvakság, azaz éjszakai látásproblémák;
- a szem extrém szárazsága;
- bőr- és hajszárazság, gyermekeknél a növekedés lassulása.
A vitaminhiány megelőzéséhez fogyasszunk retinolban gazdag ételeket, például tojássárgáját, májat, tejtermékeket, narancssárga és zöld zöldségeket, mint a sárgarépa, sütőtök, édesburgonya, spenót vagy brokkoli.
Hogyan vehetjük észre, ha túl sok az A-vitamin a szervezetünkben?
A túlzott A-vitaminbevitel sem egészséges. Túladagolás esetén a szervezet jelei közé tartozik a hányinger, szédülés, homályos látás, bőr- és ízületi fájdalom, valamint a májkárosodás. Érdemes betartani a napi ajánlott 700–900 mikrogrammos bevitelt, és soha nem lépni túl a 3000 mikrogrammot. Ha valaki bizonytalan a napi A-vitamin bevitelét illetően, vagy már tapasztal néhány túladagolásra utaló tünetet, érdemes orvossal vagy dietetikussal konzultálni, így biztonságosan elkerülhető a túlzott vitaminbevitel.
