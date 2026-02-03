Bodrogi Gyula elárulta: ekkor lesz Voith Ági temetése

Hírlevél
Az egész országot sokkolta a hír, hogy Voith Ági elhunyt. Egykori férje, Bodrogi Gyula most elárulta Voith Ági temetésének részleteit.
A magyar közönséget sokkolta a hír: elhunyt Voith Ági, a legendás színművésznő. Egykori férje, Bodrogi Gyula a Borsnak beszélt az elhunyt művésznő temetéséről és arról a mély fájdalomról, amit elvesztése jelent számára.

20240309 Törökbálint Bodrogi Gyula, Voith Ági színművészek fotó: Szabolcs László (SZL) MW Bulvár
Voith Ági és Bodrogi Gyula – Fotó: MW Bulvár

Bodrogi Gyula Voith Ági temetéséről is beszélt

Voith Ági és Bodrogi Gyula kapcsolata a magyar művészvilág egyik különleges története volt: 1972-ben házasodtak össze, fiuk, Ádám egy évvel később született. Bár hat év után külön utakon folytatták életüket, házasságukat hivatalosan sosem bontották fel, és mindig jó viszonyban maradtak. Bodrogi Gyula elmondta, hogy február 19-én, 14:30-kor a Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a színművésznőtől. A temetésen nemcsak a család, hanem pályatársak és barátok is részt vesznek. Bodrogi Gyula hozzátette:

Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni.

Voith Ági életműve és emléke tovább él a színpadon és a közönség szívében.

Voith Ági halála: ez a betegség győzte le a színésznőt

Voith Ági színésznő szerda reggel, 81 éves korában halt meg. Noha korábban is ismert volt, hogy a színésznő súlyos beteg, ő és családja sem szerette, ha a betegségéről beszélnek.

Szívszorító üzenettel búcsúzott anyjától Voith Ági fia

Voith Ági színésznő életútja tele volt humorral, erővel és emlékezetes alakításokkal. Most fia megszólalásán keresztül rajzolódik ki, hogyan szeretné a család, hogy emlékezzünk rá.

 

