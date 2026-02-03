Bodrogi Gyula elárulta: ekkor lesz Voith Ági temetése

A magyar közönséget sokkolta a hír: elhunyt Voith Ági, a legendás színművésznő. Egykori férje, Bodrogi Gyula a Borsnak beszélt az elhunyt művésznő temetéséről és arról a mély fájdalomról, amit elvesztése jelent számára.

Voith Ági és Bodrogi Gyula – Fotó: MW Bulvár

Bodrogi Gyula Voith Ági temetéséről is beszélt

Voith Ági és Bodrogi Gyula kapcsolata a magyar művészvilág egyik különleges története volt: 1972-ben házasodtak össze, fiuk, Ádám egy évvel később született. Bár hat év után külön utakon folytatták életüket, házasságukat hivatalosan sosem bontották fel, és mindig jó viszonyban maradtak. Bodrogi Gyula elmondta, hogy február 19-én, 14:30-kor a Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a színművésznőtől. A temetésen nemcsak a család, hanem pályatársak és barátok is részt vesznek. Bodrogi Gyula hozzátette:

Én nem fogok beszédet mondani, képtelen lennék megszólalni.

Voith Ági életműve és emléke tovább él a színpadon és a közönség szívében.

