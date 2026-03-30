Önnél lapul ilyen 200 forintos érme? Hihetetlen, mennyit ér! Ha önnek van, akkor igazi mázlista

Sokan nem is sejtik, hogy egy hétköznapi 200 forintos érme akár komoly értéket is képviselhet. Egyes ritka, hibás veretek ugyanis a gyűjtők körében több tízezer, sőt akár százezer forintot is érhetnek – írja a Blikk.

Sokan nem is sejtik, hogy egy hétköznapi 200 forintos érme akár komoly értéket is képviselhet. (A kép illusztráció.)

A numizmatikai világban már régóta ismert, hogy a 2009-es évjáratú 200 forintos érmék között találhatók hibás példányok. Ezek közül a legismertebb az úgynevezett „hosszú vízvonalas” változat.

Ez a hiba a hátlapon figyelhető meg: a híd alatti víz hullámait ábrázoló vonalak közül az egyik a megszokottnál hosszabb, és összeér a mellette lévő vonallal. Emellett más eltérések is megfigyelhetők, például a címer kidolgozása és a „Magyarország” felirat formája is eltér az átlagos verettől.

A „tükörtojás” 200 forintos: az igazi ritkaság

Létezik azonban egy még különlegesebb hiba is, amely messze felülmúlja a hosszú vízvonalas érmék értékét. Ez az úgynevezett „tükörtojás” 200 forintos.

Ennél a hibánál az érme belső része elcsúszik a külső gyűrűhöz képest, így a középső rész ovális formát vesz fel – hasonlóan egy serpenyőben szétfolyó tojássárgájához. Az ilyen típusú verethiba rendkívül ritka, és a gyűjtők körében kifejezetten keresett. Magyarországon, a „tükörtojás” 200 forintos darabok akár 100 ezer forint feletti áron is gazdát cserélhetnek aukciókon.

