Kocsis Máté elmondta, ha Magyarország rossz irányba fordul, akkor veszélybe kerülhetnek olyan juttatások és támogatások, mint a 13. havi nyugdíj, a 25 év alattiak adókedvezménye vagy a családtámogatási elemek. Megszólalása egyértelműen figyelmeztető értékű, és a 2026-os országgyűlési választás tétjét hangsúlyozza.

Kocsis Máté: „ Erre a magyarok gatyája is rámenne ”

A kormánypárti frakcióvezető arról is beszélt, hogy politikai ellenfeleik szerinte külső érdekeket szolgálnak, és ha ők kerülnének hatalomra, annak súlyos következményei lennének az ország pénzügyeire és támogatási rendszerére.